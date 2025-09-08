Los militantes de base no la iban a dejar pasar: el escándalo de las coimas en la Andis fue uno de los protagonistas de la jornada electoral. El hit popular del "3 por ciento para Karina" que ya había sido utilizado por el peronismo y gente de a pie en las mesas proselitistas de la provincia durante la campaña se coló este domingo en las escuelas ya desde muy temprano. En el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, ubicado sobre Agustín Álvarez 1431, los padrones exhibidos en las paredes de ingreso aparecieron con un "3%" escrito con birome junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia. Fue una bienvenida a tono con las gastadas que luego inundaron las redes sociales, con el resultado aplastante a favor del peronismo ya puesto. Otro al que sacaron de paseo fue a Francisco Adorni, candidato a primer diputado provincial por La Libertad Avanza en la octava sección electoral (La Plata). Al hermano del vocero lo hicieron caer en la trampa de una selfie, pero terminó filmado mientras le acercaban un billete y le decían, entre risas: “Es el 3% para Karina Milei”.

En los días previos a la elección, las redes sociales se colmaron de memes sobre el 3% de coimas que según los audios atribuidos al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, se llevaba la hermana del mandatario. Una librería de La Plata también se sumó la semana pasada a la chicana y puso a la venta el libro sobre Karina Milei que escribió la periodista Victoria Di Masi con "un 3 por ciento de descuento". La provocación en la escuela donde votaó Karina Milei se produjo en un clima de fuerte tensión por las críticas que enfrenta el Gobierno por parte de la oposición, pero también por el recrudecimiento de la interna libertaria y el clima de desconfianza que la filtración generó en la sociedad. Las imágenes de la planilla intervenida con la birome recorrió los medios en pleno proceso electoral.

El hermano del vocero tampoco se la llevó de arriba. Un militante se le acercó cuando salía de votar, y le preguntó “¿Cómo andás?“ y lo invitó a una selfie falsa. Luego sacó un billete de $1000. “Le dejo para Karina el 3%. ¿Te parece? Es para Karina, eh”, brometó. El menor de los hermanos Adorni se quedó atónico. El militante siguió: “Son delincuentes ustedes, se meten con los jubilados y los pensionados. Son unos delincuentes”. El video se volvió viral en las redes, también en plena elección.

Ladrón de boletas

La jornada electoral dejó varias perlitas. Un fiscal de la Libertad Avanza fue detenido cerca del mediodía en la Escuela Nº12 de Villa de Mayo, del partido de Malvinas Argentinas, por robar boletas de Fuerza Patria del cuarto oscuro mientras de desarrollaban las elecciones bonaerenses. El hombre fue retirado del establecimiento por la Policía y puesto a disposición de la autoridad electoral.

El fiscal fue descubierto por un votante que ingresó al cuarto oscuro y se topó con el fiscal libertario guardando fajos de boletas de Fuerza Patria en un sobre para sustraerlas. Al ser agarrado in fraganti con el sobre y las boletas en sus manos, el joven no supo qué responder ante los cuestionamientos.

Fue la propia persona que lo descubrió quien alertó a las autoridades de mesa, que inmediatamente notificaron del hecho a los efectivos policiales presentes. El hombre fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia Electoral por violación de la veda y robo de boletas.

Según la Ley Electoral Nº 5.109 de la Provincia de Buenos Aires, "los que falsifiquen, adulteren, destruyan, substraigan o sustituyan los registros, actas o documentos relacionados con la ejecución de esta ley o intenten hacerlo, serán penados con arresto de dos (2) a tres (3) años. Serán pasibles de la misma pena los que destruyan, substraigan o violen la urna antes de la clausura del comicio o intenten hacerlo".

Los nervios de Lemoine

Luego de emitir su voto en Vicente López, la diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó otro escándalo infantil al cruzarse con periodistas, a los que acusó de "acosarla e insultarla". A la legisladora ultraderechista no le gustó cuando le preguntaron por los audios de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucran al círculo más cercano del Presidente, y amenazó a los gritos con llamar a la Policía.

“Son 5 tipos que me están siguiendo y no me dejan en paz”, decía Lemoine mientras se filmaba hablando y haciendo su habitual acting, parecido al que hizo hace unos días en la Cámara de Diputados con su excompañera de bloque Marcela Pagano, a la que no dejaba hablar.

“Esto es acoso muchachos, por Dios. Tres cuadras me siguieron empujándome, agarrándome, gritándome e insultándome”, agregó la legisladora nacional. En realidad, los mismos periodistas contaron que fue la propia Lemoine quien en un principio se acercó a ellos a los gritos.

Lemoine se puso nerviosa cuando le preguntaron por los audios de las coimas en la Andis y solo atinó a responder "kukas tirapiedras" antes de explotar y hacer un berrinche de los que acostumbra. Hace pocos días, mientras hablaba su excompañera de banca, la libertaria díscola Marcelo Pagano, Lemoine se puso a hacer sus payasadas en frente de ella para desconcentrarla, en plena sesión en la Cámara de Diputados.

La cosplayer y maquilladora de Milei suele protagonizar este tipo de hechos. Ni siquiera es la primera vez que hace el ridículo en el marco de una proceso electoral. Ya en las elecciones generales de 2023, salió del cuarto oscuro con la boleta de La Libertad Avanza en su mano y generó un escándalo a los gritos que se extendió durante dos horas.