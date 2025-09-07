Tras el cierre de urnas, la expectativa por los resultados de las elecciones bonaerenses comenzó a impactar en el valor del dólar cripto, la única versión de la divisa estadounidense que "trabaja" 24 por siete los 365 días del año. Y mientras crecían los rumores de una fuerte derrota de Javier Milei y la Libertad Avanza, el dólar superó los 1400 pesos.

De acuerdo con el sitio Dolarito, que nuclea el valor de diversos sitios, bancos, y tipos de divisas, el valor más alto de la versión cripto la tuvo la billetera virtual "Vita Wallet", una fintech que permite a empresas y personas enviar pagos internacionales. Su valor tocó los 1450 pesos.

Luego, la otra billetera DolarApp, una de las más usadas en Argentina, reveló un precio de compra de la moneda estadounidense a unos 1443 pesos.

Es importante aclarar que los dólares cripto son monedas estables (stablecoins) que están atadas al dólar estadounidense. Esta es la única cuya cotización permanece las 24 horas y los siete días a la semana operando. Por ende, en medio de las operaciones de oferta y demanda de los últimos minutos, puede llegar a adelantar como funcionarán los mercados regulares y más tradicionales durante este lunes.

Por otro lado, hasta el viernes pasado, el régimen cambiario operaba bajo la flotación cambiaria dentro de bandas, actualmente ubicadas entre $ 951 y $ 1.471,4

A partir de las 21, se confirmó que Fuerza Patria lograba una victoria contundente sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires, con algo más de 13 puntos de ventaja.

Con el 82,22 por ciento de las mesas escrutadas, la fuerza que lidera el gobernador bonaerense Axel Kicillof lograba 46,93 por ciento de los votos contra el 33,85 por ciento de LLA y el 5,41 por ciento de Somos Buenos Aires.

En esta elección legislativa hubo una participación del 63,25 por ciento del electorado.

