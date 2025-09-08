El gobernador Gustavo Sáenz fue de los primeros en reaccionar ayer tras conocerse el triunfo del frente Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

"En las distintas elecciones provinciales, el mensaje de las urnas es un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad", sostuvo Sáenz en un posteo en X.

Ese mensaje, interpretó, reclama "No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, ese debe ser nuestro Norte".

También el exgobernador Juan Manuel Urtubey celebró el triunfo del peronismo en el principal distrito electoral del país. "En la provincia de Buenos Aires la fuerza de los argentinos le puso un freno a Milei. En octubre ese freno lo ponemos los salteños con Fuerza Patria", anticipó.

Urtubey es candidato a senador nacional en primer término por el frente Fuerza Patria en Saltal,

Otro que celebró fue el actual senador nacional Sergio "Oso" Leavy, que se postula para revalidar este cargo encabezando la lista por el Partido de la Victoria. "El peronismo arrasó en Provincia de Buenos Aires. Hoy se demostró que cuando el pueblo se organiza no hay fuerza capaz de vencerlo. De la mano de @Kicillofok, el proyecto nacional y popular está más vivo que nunca y en octubre, en todo el país, le diremos a Milei que la motosierra se la puede meter... en el bolsillo", se animó.

El candidato a senador nacional en segundo término por el frente Primero los Salteños, Nacho Jarzún, hizo un posteo en similar sentido que su jefe político, el gobernador Saénz: "El futuro es sin confrontación y sin discursos de odio. En cada elección queda claro que las provincias levantan la voz", afirmó.

"Necesitamos un rumbo claro, los salteños, queremos crecer en paz y con iguales oportunidades para todos. Miremos el futuro, con trabajo, producción y transparencia. Dejemos atrás los enfrentamientos. Las oportunidades para todos están ahí, en un proyecto colectivo, federal y justo", aseguró.





Más cerca de la medianoche la diputada nacional libertaria Emilia Orozco, candidata a senadora nacional, posteó un video convocando a "redoblar esfuerzos". "Este resultado a mí me da más fuerzas para trabajar con más ganas que nunca", afirmó antes de agregar el rápidamente desgastado (a la vista del resultado de los comicios de ayer) eslogan "kirchnerismo nunca más".

El senador nacional Juan Carlos Romero, aliado de La Libertad Avanza, hizo un posteo en el que minimizó la importancia de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Concedió que "el Gobierno Nacional deberá tomar nota que la falta de diálogo, la agresividad, el internismo y los problemas de gestión" pero solo en cuanto a que "activan al populismo, que tanto daño le hizo al país, que se cree vigente y con posibilidades de volver al poder". Y convocó a impedirlo con la convicción de que "podemos ser un país normal".

En la otra vereda, la candidata a diputada nacional por el PV, Marcela Jesús, opinó: "El país debe volver a la normalidad", en alusión al resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En esa línea dijo que el 26 de octubre les tocará a los candidatos y candidatas de su partido. Y felicitó a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y a Verónica Magario.