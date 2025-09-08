Marcela Jesús vive su primera experiencia electoral en un contexto nacional atravesado por la crisis económica y los conflictos en torno a los derechos conquistados. La periodista y candidata a diputada nacional por el Partido de la Victoria (PV) dialogó con Salta/12 sobre el escenario electoral, la crisis social, las políticas del Gobierno nacional y la necesidad de “plantar trincheras en el Congreso” para defender derechos.

Asimismo, denunció la “perversión” del oficialismo contra distintos sectores vulnerables y criticó la pasividad de legisladores salteños frente a la censura a periodistas. "Es un momento importantísimo para el país", manifestó.

La candidata centró su mirada en el Congreso que por estas semanas se vio atravesado por sesiones que buscan reafirmar o rechazar vetos presidenciales en temas vinculados al aumento en las jubilaciones, emergencia en discapacidad o financiamiento a las universidades nacionales. Se preguntó cómo puede ser que en un país como Argentina, donde se han reconocido por tanto tiempo los derechos de cada uno de los sectores, "actualmente se tengan que estar manifestando en el Congreso de la Nación, porque el Gobierno nacional se le ocurrió frenar" cualquier tipo de ayuda.





Jesús fue enfática y sostuvo que estas elecciones intermedias de octubre resultan un momento en el que "el pueblo tiene que elegir si la gente está con Milei" o no. Dijo que es importante reflexionar y poner sobre la mesa "si se está peor con Milei, si no puede llegar a fin de mes". Más aún con familiares jubilados, personas con discapacidad o sin fuente formales de trabajo por el cierre de empresas o emprendimientos.

Por ello manifestó que "la única forma de votar una lista coherente es votar la del Partido de la Victoria, que lleva como candidato a senador al Sergio "Oso" Leavy (actualmente en la banca), y yo lo estoy acompañando como candidata a diputada nacional”. Para Jesús, la estrategia del PV es clara. “El primer paso es lo que está haciendo el Leavy en estos momentos: plantar trincheras en el Congreso de la Nación, para que todos los derechos que conseguimos no sean sacados de cuajo como lo quiere hacer Milei".

Teniendo en cuenta que a la gestión nacional aún le quedan dos años de mandato, advirtió sobre "Todas las cosas que puede llegar a hacer si no tiene diputados y senadores que se planten y digan ‘no, esto no puede ser’. La gente merece continuar con sus derechos”, expresó. Jesús dejó un mensaje a la ciudadanía e insistió que se trata de una elección nacional que va a determinar quiénes van a ser sus representantes. "No tiene que haber grises, no tiene que haber medias tintas ni avenidas del medio. O estás con Milei o estás en contra de Milei", ratificó.

La participación de Jesús en estos comicios se da en un escenario que tiene al peronismo salteño fragmentado, dado que el partido que integra rompió con el frente que lleva a Juan Manuel Urtubey como candidato a senador por Fuerza Patria.

“Un gobierno inhumano”

Marcela Jesús comparó la política del gobierno de Milei hacia las personas con discapacidad con prácticas de la antigüedad. Dijo que existe "una perversión del Gobierno nacional contra los que menos tienen". A modo de ejemplo, dijo que le hace recordar a la época de los espartanos, cuando a las personas con discapacidad "los tiraban en un pozo porque no les servían". "Eso es lo que está haciendo este gobierno, quitándoles las pensiones, no dándoles el dinero necesario para el transporte”, afirmó.

Este sector precisamente celebró el jueves el rechazo de manera definitiva del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Por una mayoría abrumadora, senadoras y senadores voltearon un veto, lo que no ocurría desde hace 22 años. Aún así, la Casa Rosada adelantó que judicializará la norma.

La candidata relató el testimonio de una madre que protestaba frente al Congreso. Contó que narró que necesita al menos tres millones de pesos para atender a su hijo, porque necesita asistentes, terapias, alguien que lo lleve, que lo traiga, un colegio que le enseñe cosas, y algunas personas con discapacidad necesitan cuidados prácticamente las 24 horas. Por eso dijo que ante una situación tan terrible, querer quitarle todo el acompañamiento estatal "es algo inconcebible".

"Este gobierno es inhumano, lo único que quiere con el déficit cero es agradar a los empresarios y no tiene ninguna política social para los más necesitados”, insistió.

“El relato libertario se terminó”

Jesús dijo que en sus recorridas de campaña percibió un cambio de humor social. Aseguró que "se está terminado el relato de La Libertad Avanza", porque la ciudadanía que apostó por una cara nueva en la política, "ya no les cree" porque "se dieron cuenta de que no era como decían". Dijo que la gente los recibe contándoles que no pueden llegar a fin de mes, tanto con las comidas diarias como en el abono a los servicios públicos.

"Yo siempre pregunto en la calle: ¿estás mejor ahora o antes que asuma Milei? No encuentro uno que me diga que está mejor ahora”, refirió.

Jesús también apuntó contra dirigentes locales libertarios y recordó que hasta hace poco más de un mes, en la capital salteña se tenía como referencia a Pablo López, quien siendo concejal (ahora expulsado) sometía a una mujer por el solo hecho de ser su empleada y de pagarle un sueldo. También sostuvo que a la diputada nacional Emilia Orozco "no le importa lo que está pasando con la prensa a nivel nacional, con allanamientos a periodistas", a pesar de ser la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara baja nacional.





Marcela Jesús manifestó que en La Libertad Avanza "son corruptos y para colmo piden coimas en lugares tan increíbles como la discapacidad o los remedios de los jubilados”.

Jesús, periodista de trayectoria, se refirió a la reciente embestida del gobierno contra medios de comunicación. “Esta situación de censura previa que dio el gobierno es terrible", señaló. Dijo que la situación le hace acordar a la dictadura, y le "duele muchísimo que nuestros legisladores nacionales, muchos salteños, no digan nada al respecto”.

En ese sentido, habló sobre el escándalo de las supuestas coimas que vinculan directamente a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. “Si es inocente, ¿por qué no accede a la Justicia, va al Congreso y dice ‘acá está mi celular, no tengo nada que ocultar’? Pero en vez de eso, manda a un juez con ocho denuncias por abuso a allanar a los periodistas. Eso es gravísimo”.

El Congreso y la agenda salteña

Consultada sobre la actuación de los legisladores salteños, la candidata cuestionó la falta de posicionamiento: “En el caso de La Libertad Avanza, aprobaron todo a Milei y lo van a seguir haciendo. En el caso de Innovación Federal, aprobaron algunas cosas y ahora están yendo para atrás", expresó.

Por eso dijo que desde su espacio mantienen una agenda legislativa que tiene como principal tarea cambiar la ley de coparticipación federal. Manifestó que la existente "viene de la dictadura, con muchos parches, y le permite a cualquier presidente darle o no darle dinero a las provincias de acuerdo a su antojo". Insistió en que hay que cambiarlo, y empezar a trabajar desde las regiones.

Jesús agregó que la relación Nación–Provincia es otro de los ejes. “Milei lo estafó al gobernador. Le prometió cosas, le prometió obra, y no cumplió absolutamente nada", afirmó en relación a distintos convenios que se firmaron y aún no se cumplen. "Por eso lo vemos al gobernador enojado, por eso lo vimos al fiscal de Estado haciendo presentaciones por discapacidad, entre tantos otros temas”, ejemplificó.