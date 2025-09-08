El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostició para este lunes 8 de septiembre una jornada con cielo mayormente nublado, viento del noroeste y una humedad relativa del 88%.

La temperatura mínima de la jornada será de 10 grados y la máxima llegará a los 18 grados.

Para el martes se espera una suba del termómetro. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 22 grados, con cielo despejado por la mañana y luego parcialmente nublado, con viento del oeste rotando hacia el norte.

El miércoles la temperatura continuará en ascenso, con una mínima de 12 grados y una máxima de 23 grados con viento del norte. No hay pronóstico de lluvias para ninguna de las tres jornadas.