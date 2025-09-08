Luego de la despedida de Messi, la Scaloneta juega la última escala antes de defender el título. Ascenso, Liga Femenina y Copa Argentina completan la agenda de la semana

Eliminatorias

Se disputa la última jornada. Venezuela y Bolivia definen qué Selección jugará el Repechaje:

Martes

20.00: Ecuador vs Argentina

20.30: Chile vs Uruguay

20.30: Bolivia vs Brasil

20.30: Venezuela vs Colombia

20.30: Peru vs Paraguay

Copa Argentina

El partido, por los Cuartos de Final del torneo Federal, se jugará en cancha de Racing:

Lunes

21.10: Argentinos vs Lanús

Primera Nacional

Se cierra la fecha 30. En la recta final hacia el Reducido, Deportivo Madryn lidera la Zona A y Gimnasia (M) el Grupo B:

Lunes

15.00: Arsenal vs Tristan Suarez

15.00: Alvarado vs Deportivo Maipu

16.00: Almirante Brown vs San Telmo

19.00: Quilmes vs Ferro

19.00: Colón vs Estudiantes RC

Liga Femenina

La jornada tendrá el partido pendiente de la fecha 3, además de que se cierra la fecha 5

Lunes

11.00: Rosario Central vs Banfield

11.00: Vélez vs Racing

15.00: Newell's vs Huracán (fecha 3)

Miércoles

15.00: Platense vs Independiente

Eliminatorias UEFA

Continúa la clasificación al Mundial, que en Europa tiene 12 grupos:

Lunes

15.45: Bielorrusia vs Escocia

15.45: Gibraltar vs Islas Feroe

15.45: Suiza vs Eslovenia

15.45: Kosovo vs Suecia

15.45: Croacia vs Montenegro

15.45: Israel vs Italia

15.45: Grecia vs Dinamarca

Martes

13.00: Armenia vs Irlanda

13.00: Azerbaiyán vs Ucrania

15.45: Serbia vs Inglaterra

15.45: Albania vs Letonia

15.45: Bosnia H vs Austria

15.45: Chipre vs Rumania

15.45: Noruega vs Moldavia

15.45: Hungría vs Portugal

15.45: Francia vs Islandia