Luego de la despedida de Messi, la Scaloneta juega la última escala antes de defender el título. Ascenso, Liga Femenina y Copa Argentina completan la agenda de la semana
Eliminatorias
Se disputa la última jornada. Venezuela y Bolivia definen qué Selección jugará el Repechaje:
Martes
20.00: Ecuador vs Argentina
20.30: Chile vs Uruguay
20.30: Bolivia vs Brasil
20.30: Venezuela vs Colombia
20.30: Peru vs Paraguay
Copa Argentina
El partido, por los Cuartos de Final del torneo Federal, se jugará en cancha de Racing:
Lunes
21.10: Argentinos vs Lanús
Primera Nacional
Se cierra la fecha 30. En la recta final hacia el Reducido, Deportivo Madryn lidera la Zona A y Gimnasia (M) el Grupo B:
Lunes
15.00: Arsenal vs Tristan Suarez
15.00: Alvarado vs Deportivo Maipu
16.00: Almirante Brown vs San Telmo
19.00: Quilmes vs Ferro
19.00: Colón vs Estudiantes RC
Liga Femenina
La jornada tendrá el partido pendiente de la fecha 3, además de que se cierra la fecha 5
Lunes
11.00: Rosario Central vs Banfield
11.00: Vélez vs Racing
15.00: Newell's vs Huracán (fecha 3)
Miércoles
15.00: Platense vs Independiente
Eliminatorias UEFA
Continúa la clasificación al Mundial, que en Europa tiene 12 grupos:
Lunes
15.45: Bielorrusia vs Escocia
15.45: Gibraltar vs Islas Feroe
15.45: Suiza vs Eslovenia
15.45: Kosovo vs Suecia
15.45: Croacia vs Montenegro
15.45: Israel vs Italia
15.45: Grecia vs Dinamarca
Martes
13.00: Armenia vs Irlanda
13.00: Azerbaiyán vs Ucrania
15.45: Serbia vs Inglaterra
15.45: Albania vs Letonia
15.45: Bosnia H vs Austria
15.45: Chipre vs Rumania
15.45: Noruega vs Moldavia
15.45: Hungría vs Portugal
15.45: Francia vs Islandia