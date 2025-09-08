¿Ganó la oposición o perdió el oficialismo? ¿Cuál es la lectura que se debe hacer sobre las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria aplastó por casi 14 puntos a La Libertad Avanza?

Consulado por la 750 el reconocido analista político, Alfredo Serrano Mancilla, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), lo explicó con contundencia: este domingo “ganó el anti-mileísmo”.

Para el consulto político, así como “Milei fue el hijo del caos y del desorden político en Argentina” hoy en día “ahora está ordenando la política argentina”, ya que

“puso a un gran sector que se junta en un núcleo común”.

Este sector fue todo el peronismo que se unificó en las urnas para dar un claro mensaje de rechazo a Javier Milei, algo que, aseguró Mancilla, “la sociedad apoyó en las urnas”.

“Apoyó esta matriz de ideas, de principios, de programas anti-Milei. Creo que el anti-mileísmo se impuso porque ha fracasado el modelo económico. Este asunto no debe subestimarse”, afirmó.

Y en medio del escándalo de las coimas en ANDIS y mientas avanza la investigación por la estafa Libra, agregó: “Hablamos de la corrupción galopante al interior del Gobierno, pero hay que sumarle el fracaso económico”.

“La gente no vota sin tener en cuenta lo que pasa en los bolsillos en los hogares de las familias. Luego hay algo de fondo, que es que Milei está desconectado de la sociedad argentina. Está totalmente disociado”, aseguró.

Tras lo que sumó: “Muchos creen que el resultado de la segunda vuelta es un apoyo para siempre. Le pasó a Macri en 2019. Y así podemos poner millones de ejemplos en América Latina”.

Además, dijo sobre la derrota de Milei, “el odio nunca puede ser una base para hacer un proyecto político sostenible”. “La gente necesita comer, necesidades básicas. El odio puede sólo alimentar algunos aspectos”, comentó.

Tras lo que finalizó: “Y Milei no le puede seguir echando la culpa al pasado de todos ‘los males del presente. La sociedad no lo cree. Los jóvenes te dan el voto muy rápido, pero también te lo quitan muy pronto”.