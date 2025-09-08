El estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos ha sido un acontecimiento significativo dentro del género de terror. Esta conclusión de la franquicia ha recaudado al menos 8,5 millones de dólares solo en una noche de preestreno, marcando la mejor apertura para una película de esta saga y para cualquier cinta de terror este año, según Warner Bros.

Las expectativas eran altas, pero este desempeño confirma su popularidad duradera. Sin embargo, a pesar del éxito inicial, las críticas de Rotten Tomatoes con un 54% ponen en duda la calidad percibida de la película, lo que contrasta con las calificaciones más altas de entregas anteriores de la serie.

El fenómeno de El Conjuro se consolida como uno de los gigantes del cine de terror. A través de cinco películas principales e incontables spin-offs, ha construido un universo cinematográfico capaz de mantener la atención del público año tras año.

Éxito en cifras de taquilla

El desempeño taquillero de El Conjuro 4: Últimos Ritos comenzó con un éxito inmediato. Durante su noche de pre estreno el 4 de septiembre, la película recaudó 8,5 millones de dólares a nivel nacional, superando récords de apertura anteriores, incluidos los de La Monja y otros éxitos de 2025. Este récord no solo establece un nuevo hito para la saga de El Conjuro, sino que también fija un referente para futuras producciones de terror de Warner Bros.

A lo largo de los años, las películas de El Conjuro han demostrado ser muy rentables: la franquicia ha obtenido más de 2300 millones de dólares en la taquilla mundial, posicionándose como una de las más exitosas en el género de terror. Con un estreno sólido, El Conjuro 4: Últimos Ritos parece transitar un camino similar.

La presión de las altas expectativas

A pesar del éxito inicial, las expectativas para El Conjuro 4: Últimos Ritos son considerables. En la serie, La Monja mantiene el récord de apertura con 53,8 millones de dólares, y sería un logro significativo para esta última entrega igualar o superar esa cifra. No obstante, las críticas mixtas podrían afectar este optimismo, dado que la película obtuvo un bajo porcentaje de aprobación en plataformas de crítica popular.

Mientras que las entregas anteriores de la saga recibieron evaluaciones mayormente positivas, El Conjuro 4: Últimos Ritos enfrenta el desafío de convencer tanto a críticos como a seguidores. La historia de Ed y Lorraine Warren, aunque bien conocida, asume la compleja tarea de cerrar la saga de un modo que satisfaga a ambos públicos.

Reacciones del público y percepciones

Los datos de audiencia recopilados de las proyecciones indican una notable división demográfica. Con un público joven como principal segmento (69% en el rango de edad de 18 a 34 años) y una presencia significativa de la comunidad latina e hispana (44%), El Conjuro 4: Últimos Ritos parece haber captado la esencia del terror que conecta con una audiencia diversa.

Las calificaciones de salida sugieren, además, que los grupos de 13 a 17 años y aquellos de 45 a 54 años disfrutaron esta entrega, otorgándole puntuaciones cercanas al 90%. Sin embargo, superar las expectativas y mantenerse en la cima requiere más que solo buenas cifras iniciales.

Los próximos días de exhibición serán decisivos para determinar si El Conjuro 4: Últimos Ritos se convierte en un capítulo memorable dentro del legado cinematográfico de la popular saga creada por James Wan.

