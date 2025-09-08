Disney Plus ofrece a sus suscriptores un mes de septiembre dinámico y lleno de novedades. Como parte de su estrategia para mantener el interés de su audiencia, la plataforma ha anunciado una serie de estrenos que incluyen desde adaptaciones de clásicos en imagen real hasta documentales notables. La película Lilo & Stitch, en su versión de acción real, encabeza la programación como la cinta más taquillera del año, representando un hito en el calendario de la compañía.

El live-action de Lilo & Stitch

Desde el 3 de septiembre se puede disfrutar de Lilo & Stitch en una versión de acción real que ya ha recaudado más de mil millones de dólares a nivel mundial. Esta adaptación ha sido elogiada tanto por su fidelidad al material original como por la digitalización del personaje extraterrestre Stitch, quien se integra de manera convincente en escenarios reales. Con una secuela en desarrollo, esta película está destinada a convertirse en un referente para maratones familiares en Disney Plus, ofreciendo entretenimiento para suscriptores de todas las edades.

Only Murders in the Building: Una intriga que continúa

La quinta temporada de Only Murders in the Building invita a los seguidores a seguir las aventuras detectivescas de Charles, Mabel y Oliver. La trama se centra en la misteriosa muerte del portero del edificio, lo que lleva a los personajes interpretados por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short a enfrentar nuevos riesgos mientras descubren la verdad detrás del crimen. Cada episodio se estrenará semanalmente a partir del 9 de septiembre, ofreciendo una dosis de intriga y humor que mantendrá a la audiencia interesada.

Futurama y el regreso de una serie icónica

Para los aficionados de la animación, el estreno de la temporada 13 completa de Futurama en Disney Plus el 16 de septiembre representa una oportunidad única. Con historias que van desde lo cómico hasta lo absurdo, la serie mantendrá a su público comprometido mediante tramas creativas sobre el amor, la rivalidad y desafíos inesperados. El carisma de Bender continúa siendo un pilar fundamental de la franquicia.

Tempest: Entre la política y el misterio

Quienes disfruten del drama y la intriga encontrarán en Tempest un thriller coreano que explora los complejos juegos de poder político. Estrenada el 10 de septiembre con tres episodios de alta tensión, la serie sigue a una exdiplomática interpretada por Gianna Jun, quien investiga un incidente vinculado a secretos de Estado. A medida que avanza la trama, el peligro rodea a la protagonista, garantizando suspense en cada escena.

Entre historias familiares y thrillers intrigantes, septiembre de 2025 se perfila como un mes que enriquecerá el variado y sólido catálogo de Disney Plus. Con expectativas alrededor de eventos deportivos y culturales, los suscriptores podrán sumergirse en una oferta de entretenimiento constante y completa.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.