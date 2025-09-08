El gobierno porteño anunció que el índice de inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 1,6 por ciento en agosto pasado, el más bajo de la serie de los últimos meses. La cifra, que suele ser la antesala de la inflación nacional, da cuenta de una baja respecto del 2,5 registrado en julio y engloba una suba de precios acumulada del 20 por ciento en lo que va del año.

El dato fue dado a conocer en la fecha que habitualmente está reservada para ese fin pero tiene el singular eco del preocupante marco de suba del dólar, tras la derrota electoral del mileísmo en la provincia de Buenos Aires.

Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA), la variación interanual de los precios fue del 37,4 por ciento.

En tanto, el área donde hubo un mayor incremento de precios fue en Bienes (1,4 por ciento) y Servicios (1,7).

La Dirección de Estadística porteña precisó que en el resto de los rubros las subas fueron las siguientes:

Servicios y seguros financieros: 5,7 por ciento

Transporte: 3 por ciento

Salud: 2,1 por ciento

Vivienda, servicios y combustibles: 1,9 por ciento

Restaurantes y hoteles: 1,2 por ciento

Alimentos: 1 por ciento, por debajo del promedio

La suba en la salud estuvo impactada por aumentos en medicamentos y subas en prepagas, mientras que el gasto para mantener una vivienda se incrementó 1,9 por ciento por los aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

Por su parte, educación mostró un avance del 1 por ciento respecto del mes anterior, así como también recreación y cultura trepó al 1,2 por ciento. La variación de los precios en la Ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar.