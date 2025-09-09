En la medida en que se expande el proceso de empobrecimiento de la población, que se profundiza el proceso de exclusión social también aumenta la manipulación de masas por todos los medios y la demagogia.

En efecto, es una vieja práctica de los políticos para ganarse el favor de los pueblos hacer discursos enalteciendo sus propias virtudes y mostrándose mesiánicos.

En su célebre libro El Príncipe, Nicolás Maquiavelo señala que para quienes gobernaban era preferible ser amados que temidos.

Ahora bien, como afirmaba la pensadora anarquista Luce Fabri, el libro del florentino puede ser leído como un manual de autodefensa popular, entonces tomar en cuenta que todo gobernante y aspirante a serlo combina ambos factores búsqueda de consenso y amenaza de coacción.

Mijail Bakunin, explicaba que siempre había un fraude preelectoral porque los candidatos a las poltronas cuentan con un capital económico que los sostiene y al que responderán cuando ejerzan el poder formal con la fuerza bruta del estado como guardián de propiedades y privilegios.

Marx y Engels definieron al gobierno del estado moderno como la junta que administra los negocios de la burguesía en su conjunto.

Durante los días previos a las elecciones, en la principal provincia del país, el jerarca que maltrata a las personas con discapacidad, que escamotea medicamentos oncológicos, que manda a reprimir las marchas de jubilados concurrió a uno de lugares más empobrecidos del cono urbano bonaerense, la estrategia para asegurar al menos una mínima concurrencia al acto fue repartir bolsas de alimentos.

Ninguna diferencia con la época de Mitre y Alsina como describe Eduardo Gutiérrez en su Juan Moreira y Alcides Greca en Cuentos de comité.

La exclusión social no es solo carencia de capital material sino también de capital simbólico.

Toda miseria engendra indignidad.

Más temprano que tarde se agotará la paciencia popular y estallará la revuelta emancipadora...

Carlos A. Solero