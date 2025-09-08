El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, elogió a Ecuador, rival de la Albiceleste en la última fecha de las Eliminatorias, y a su DT el argentino Sebastián Beccacece este lunes en conferencia de prensa desde el predio de la AFA en Ezeiza. Además, se refirió a la lista de convocados para el Mundial 2026 y a los dichos de Lionel Messi sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo. "Lo que decida está bien", comentó.

“El porcentaje de la lista hoy no corresponde decirlo porque no lo tengo claro, estamos todavía lejos y creo que pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben, no saldrá mucho de ahí”, aseguró Scaloni. Si bien el DT se ha mostrado abierto a darle la oportunidad a jugadores jóvenes, es cierto que ha mantenido una base firme de futbolistas que muy probablemente se pongan la celeste y blanca en el Mundial 2026.

La lista de convocados para el Mundial y la presencia de Messi

Al mismo tiempo, Scaloni remarcó que aún aguarda saber cuál será el número límite para el armado de la lista. Hasta el momento el máximo es de 26, pero se especula con que podría aumentar hasta 30.

Además, el oriundo de Pujato se refirió a los dichos de Lionel Messi tras la victoria 3 a 0 ante Venezuela. La Pulga puso en duda su participación en la Copa del Mundo: "Lo más lógico es que no llegue. Voy día a día, partido a partido", declaró. "No hablé con Leo del Mundial, solo sé que ha declarado y sé que se va a tomar con tranquilidad este tiempo. Lo voy a dejar tranquilo y lo que decida está bien", sostuvo Scaloni.

"Ecuador es de las mejores selecciones del Mundo"

“Hace tiempo que Ecuador viene haciendo las cosas bien. Creo que Sebastián (Beccacece, ayudante de Sampaoli en el Mundial 2018) le ha dado todavía más vuelo al equipo y es una de las selecciones más importantes no solo en Sudamérica sino en el mundo, es una gran prueba para nosotros”, comenzó el DT campeón del Mundo con sus elogios.

"Es de las mejores selecciones del mundo. Nos va a poner las cosas difíciles tanto a nosotros como a quien le toque enfrentar en el Mundial. Este equipo de Ecuador intenta ser muy ofensivo y lo ha conseguido, tiene un funcionamiento muy claro y será un partido complicado", agregó, probablemente anticipando que Ecuador no saldrá a especular o defender, sino a tomar las riendas del partido.

Cambios obligados

"Cuti" Romero por acumulación de amarillas y Messi por precaución y para que descanse son los dos cambios confirmados. Aunque Scaloni aseguró que seguramente haya más para tener la posibilidad de ver futbolistas que "han jugado menos y quieren demostrar que merecen estar".

El seleccionador anticipó que Alexis Mac Allister (llegó tarde y tuvo pocos entrenamientos) probablemente sea titular si está al 100%. Por otro lado, sostuvo que “Lautaro (Martínez) tendrá la posibilidad de jugar mañana", aunque resta confirmarse bajo qué sistema.

Lionel Scaloni confirmó dos amistosos

Hace unas horas, se confirmó de manera oficial que el 10 de octubre Argentina jugará un amistoso ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Luego, el 13 del mismo mes, en el Soldier Field de Chicago frente a Puerto Rico.

En noviembre habrá fecha FIFA y por ende otra serie de amistosos. Scaloni confirmó algo que se conocía extraoficialmente: que la selección enfrentará a Angola en la capital del país africano.

"El otro, seguramente, sea una selección de Asia o África, ya me dijeron los rivales, son interesantes, pero todavía no los voy a decir por qué capaz después no es ninguno de esos”, agregó el entrenador. La opción de Asia, según indican periodistas cercanos a la selección, sería India.

