Dahomey es un documental de 2024 dirigido por Mati Diop. ​La coproducción internacional entre Francia, Senegal y Benín se convirtió en el segundo documental en ganar el Oso de oro en Berlín y mezcla realidad y ficción para narrar la historia de las obras de arte africanas saqueadas al reino de Dahomey, que recientemente fueron devueltas a la actual república de Benin (A las 20, en Cine Club.)