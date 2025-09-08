La selección argentina enfrenta este martes desde las 20:00 a su par de Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las posibles formaciones de Lionel Scaloni y Sebastián Beccacece.

Dónde ver Argentina vs. Ecuador en vivo online y por TV

El partido será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La probable formación de Argentina vs. Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Ecuador vs. Argentina

Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas

Del 1º al 6º clasifican al Mundial

El 7º jugará el Repechaje

A Ecuador se le descontaron 3 puntos por la mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores

El historial Argentina vs. Ecuador

Las selecciones de Argentina y Ecuador se enfrentaron en 41 oportunidades, con 24 triunfos para la Albiceleste, 12 empates y 5 triunfos de La Tri. La última vez que se enfrentaron fue por los cuartos de final de la Copa América 2024, en donde empataron 1 a 1 en el tiempo regular y luego el equipo de Lionel Scaloni se impuso 4 a 2 en los penales. En las vigentes Eliminatorias se cruzaron por la fecha 1 en el Monumental, con victoria 1 a 0 de Argentina.

