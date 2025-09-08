El contundente resultado en contra recibido por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo en la provincia de Buenos Aires generó un "cimbronazo" en la mirada de Wall Street sobre la Argentina.

Según reportó la agencia Bloomberg, el influyente banco Morgan Stanley publicó un duro informe este lunes en el que retira su "postura favorable" sobre el país y cierra su recomendación de "comprar" bonos argentinos ante la nueva incertidumbre generada tras las elecciones bonaerenses.

El banco estadounidense anunció el cambio de estrategia, emitida "apenas la semana pasada", como consecuencia directa de la dura derrota por más de 13 puntos de La Libertad Avanza.

Según Noticias Argentinas, el reporte advierte que el duro revés electoral recibido por el gobierno de Javier Milei "incrementa la probabilidad de un escenario central negativo", en el cual el mercado ahora pone "en duda la continuidad de las reformas" y crecen las dudas sobre el financiamiento externo.

Caída de bonos y más devaluación

Morgan Stanley ahora proyecta una caída de los bonos de alrededor de ocho puntos en comparación con el cierre del viernes, estimando un precio promedio de 56 dólares, con un peor desempeño en el tramo corto.

El banco también anticipa una política monetaria "aún más estricta", ya que el Gobierno buscará defender la estabilidad cambiaria hasta las elecciones nacionales de octubre.

Sin embargo, considera "razonable esperar una depreciación adicional de la moneda", posiblemente acercándose al techo de la banda cambiaria fijado en $1.460.

En ese escenario, Morgan Stanley estimó que el Banco Central y el Tesoro deberán intervenir vendiendo dólares, ya que un "debilitamiento significativo del peso podría afectar aún más el apoyo al gobierno".