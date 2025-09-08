El contundente triunfo electoral obtenido por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires generaron la rápida reacción de los gobernadores que se manifestaron apoyando al gobernador Axel Kicillof, por un lado; y cuestionando al presidente Javier Milei, por otro.

El primero en reaccionar fue el pampeano Sergio Ziliotto. Fiel a su estilo, de pocas palabras, pero con un humor poco habitual en él, tuiteó: "Un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo. Se vienen más temporadas". Ziliotto integra, junto con Kicillof, el selecto grupo de gobernadores que decidió oponerse a Milei y a su plan de motosierra y licuadora desde el primer minuto de gestión libertaria.

Como Kicillof, llevó a la Corte Suprema su reclamo por fondos indebidamente retenidos por Nación, y protagonizó un contrapunto con el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, que amenazó con cerrar sucursales de la entidad en la provincia, como represalia por el aumento del impuesto a ingresos brutos, para compensar el agujero fiscal generado por Milei.

"No se puede gobernar lo que no se conoce y está claro que Milei nunca estuvo predispuesto a conocer las realidades de un país federal", agregó posteriormente al respecto, ante la consulta de Buenos Aires/12. La buena sitonía entre ambos mandatarios comenzó en el período 2015- 2019, cuando integraron el bloque de diputados nacionales y se fue profundizando en los últimos años.

Casi en simultáneo, se expresó el gobernador riojano, Ricardo Quintela, que también forma parte del grupo de opositores férreos al gobierno libertario. "El pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei. Este triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla. Felicito al gobernador Kicillof, a los intendentes e intendentas, y a toda la militancia que dejó el alma en cada distrito y pudo llevar un mensaje de esperanza", publicó.

"Este resultado no es solo una victoria electoral, es un mensaje claro de que con los jubilados no, con las personas con discapacidad no, con los más vulnerables NO. Acá, en La Rioja lo venimos planteando hace mucho tiempo y seguiremos este camino porque sabemos que la unidad es federal y en ese sentido, se está reconstruyendo con fuerza", concluye su mensaje.

Quintela también es un aliado importante para Kicillof. A mediados del año pasado, fue el primero en expresar su voluntad de presidir el PJ nacional, ambición que fue saludada por Kicillof. Posteriormente, Cristina Fernández de Kirchner se pronunció en el mismo sentido y allí comenzó la tensión que atravesó al peronismo durante un año y parece saldarse con el resultado del domingo.

Un poco menos explícito a la hora de antagonizar fue el mensaje del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. "Felicitaciones al gobernador Kicillof y al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que con una gran y pacífica participación democrática, se manifestó este domingo, a favor de la paz social, del trabajo, de la producción y de un estado presente. Es importante que desde la politica hagamos el esfuerzo de construir una Patria mejor, sin odios, violencia ni discriminación…ese es el mensaje que el pueblo bonaerense acaba de expresar hoy en las urnas!!!", escribió.

De origen radical, Zamora es un aliado histórico del kirchnerismo. Tuvo un breve acercamiento al gobierno nacional cuando suscribió el ya olvidado Pacto de Mayo, pero luego se mostró muy activo en las reuniones del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en las que los gobernadores construyeron posiciones conjuntas para obligar al gobierno a negociar.

Su par fueguino, Gustavo Melella, también celebró el triunfo del peronismo que entendió como "un freno a Milei". "Felicitamos al pueblo bonaerense por este día de democracia plena y en paz. Una vez más demostró que elige una provincia de trabajo, de producción, igualitaria, que cuida a quienes menos tienen y a quienes", agregó.

La provincia más austral del país tiene dos grandes problemas con el gobierno de Milei, el régimen de promoción industrial, que la administración central modificó y aspira a eliminar y la política pro británica en el tema Malvinas.

Todas las declaraciones públicas también fueron acompañadas por las felicitaciones en chat que comparten todos los jefes provinciales. Allí lo saludaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudia Vidal (Río Negro), Gustavo Saenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri, Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Además, el gobernador recibió los llamados de Lula, el chileno Gabriel Boric, el uruguayo Yamandú Orsi, la mexicana Claudia Sheinbaum, y la vicepresidenta de España, María Jesús Montero.



También llamaron José Luis Rodriguez Zapatero y Evo Morales.

Provincias Unidas

Los gobernadores que integran Provincias Unidas, el espacio que se presenta ante el establishment económico como la alternativa no peronista a Milei, reaccionó en bloque.

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Corrientes, publicaron exactamente el mismo texto. "Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas. Desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común. Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos"

El chubutense Torres publicó un texto distinto, pero con el mismo espíritu. En ambos casos, se evita mencionar tanto a Kicillof como al peronismo y se intenta posicionarse por fuera (o por arriba) de los antagonismos que atraviesan la política argentina prácticamente desde el origen de los tiempos. En el caso de Torres, tuvo una particular mención a sus excompañeros del PRO que ingresaron a la Legislatura, Pablo Petrecca y Manuel Passaglia.