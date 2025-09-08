El director técnico del seleccionado campeón del mundo, Lionel Scaloni, se prepara para finalizar una nueva eliminatoria, y empieza a proyectar lo que será su segunda Copa del Mundo. El protagonista habló con la prensa antes del partido ante Ecuador, y aclaró que no tiene todavía una lista definida para defender el título de Qatar.

"La nómina no la tengo definida, si bien hay una base de jugadores, todavía no hay nada cerrado, es muy pronto. Messi dijo que no sabe aún si estará, y esa será una decisión de él exclusivamente", señaló Scaloni en Ezeiza.

El entrenador habló sobre su continuidad, aunque aclaró: "Mi contrato vence luego del Mundial, y todavía no hablé con (Claudio, el presidente de la AFA) Tapia por el futuro, ya habrá tiempo para eso. El foco ahora lo tengo en este partido ante Ecuador".

En ese sentido, del equipo dirigido por Sebastián Beccacece explicó: "Ecuador es una Selección importante. Y será una prueba exigente, ya que me preocupa todo de ellos. El equipo es muy ofensivo y será un rival complicado para nosotros. Imagino que haremos algunos cambios para ver a otros jugadores. Uno de los que está disponible es Alexis (Mac Allister), y ya sabemos que Messi y Romero no lo estarán. La idea es que los que jugaron menos puedan tener más participación, y darle descanso a otros".

El punto de la falta de continuidad de algunos hombres fue profundizado por Scaloni, quien reconoció que comprende "cuando los jugadores que tienen menos participación están molestos. La injusticia de que merecen más tiempo siempre está, y no se puede tener contentos a todos. Eso lo entiendo bien".

El ciclo de Scaloni llegó a su séptimo año, y en ese aspecto señaló que "el proyecto en este tiempo se pudo trabajar con las ideas que se tenían al comienzo, y se pudieron cumplir los objetivos". Y agregó: "Es mejor llegar a ese objetivo de la manera que nos gusta a nosotros. Acá se juega por el país, por la camiseta. Uno elige llegar al destino propuesto con la identificación de la gente, más allá que siempre se apunta a ganar".

El santafesino, en ese aspecto, fue más allá: "Las ganas de querer estar en la Selección se mantiene viva. Esa llama nunca se apaga, ya que los jugadores quieren verse y estar juntos. Pero eso pasará siempre en la Selección".

"El seleccionado que jugó el Mundial -continuó Scaloni- y este son parecidos. La idea de juego es la misma. La intención de este cuerpo técnico es llegarle al jugador en lo personal. No le vamos a enseñar a jugar, pero cuando tomamos decisiones buscamos que sea de manera consensuada con ellos. A los más chicos le vamos transmitiendo esa identidad".

La Copa de Campeones Conmebol-UEFA, conocida como Finalissima, fue otro de los temas a los que se refirió el técnico, y expresó que no tiene "idea de cuándo se jugará el partido ante España. Ellos tienen un gran equipo, juegan muy bien. Conozco a Luis (de la Fuente, el entrenador), me une una gran relación con él, y sé qué impronta futbolística tiene".

Scaloni mencionó dos nombres puntuales sobre el partido ante Ecuador. El primero es que Lautaro Martínez ocupará el lugar de Messi, quien dejó la delegación, y el otro es que Nicolás Otamendi será el que lleve la cinta de capitán. Sobre este último expresó: "Otamendi dijo que se irá después del Mundial, y es una decisión personal. Cada jugador considera en qué momento se cierra el ciclo en el seleccionado y está bien".

El encuentro ante los ecuatorianos marcará el final de la clasificación, y Scaloni destacó que le agradecerá a los jugadores por todo lo que se brindaron en la misma. El horizonte, a partir del miércoles, empezará a orientarse hacia otro Mundial.

