Al menos 500 personas debieron ser evacuadas este lunes por el derrame de un gas, que podría ser cianuro de hidrógeno, en un edificio de la Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina en el barrio porteño de Balvanera, donde se encuentra una cámara de la empresa Edesur.

Hasta el momento, según informaron fuentes policiales, no se reportaron casos de personas intoxicadas.

Alrededor de las 14, efectivos de la Comisaría Vecinal 3-C recibieron un alerta en el 911 por la presencia de la sustancia tóxica en el sector del subsuelo de la Obra Social de Viajantes de Vendedores de la República Argentina, ubicada en la calle Moreno al 2000.

El edificio fue rápidamente evacuado y en el lugar se dispuso un gran operativo, del que participaban Bomberos, Policía de la Ciudad, Defensa Civil y Guardia de Auxilio, con tareas coordinadas en el perímetro y asistencia técnica en el punto de detección.

Como medida preventiva, también se dispusieron cortes en las calles que rodean al edificio.

También se esperaba para esta tarde la presencia de Edesur para evaluar cortes de energía en la zona y efectuar una nueva medición.