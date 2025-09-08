"Estamos parados en la catástrofe a la que nos llevó este gobierno".

Así definió la situación económica el exsecretario de Comercio de la Nación Roberto Feletti, quien además analizó el escenario que puede afrontar el gobierno en las próximas semanas tras la dura derrota electoral de este domingo en la provincia de Buenos Aires.

"Este gobierno no ha hecho otra cosa que permitir la apropiación de los dólares disponibles de las distintas fuentes —sea del superávit de la balanza comercial, el blanqueo, de la mayor liquidación de divisas del agro, el aporte del Fondo, y hasta Caputo tuvo el descaro de pedirnos los dólares del colchón— y permitir, en el marco de una enorme renta financiera, que se fueran yendo los dólares", expresó el también exdiputado nacional.

Para Feletti, el gobierno está en "el peor de los mundos", con una tasa de interés altísima y una renta financiera enorme a cuestas. "Esto es insustentable. Todo el mundo empieza a cambiar los portafolios y empieza a salir de todos los activos argentinos contra el dólar. Todo el mundo está dejando sus activos financieros por el dólar, porque sabe que el gobierno nos llevó a una encerrona, porque para llegar con un dólar quietito hasta las elecciones pagó una tasa de interés altísimo, paró la producción y el consumo", recapituló el exsecretario de Comercio.

"Antes de las elecciones liquidó, en favor de los fondos de inversión y los especuladores, muchos de ellos compañeros de trabajo del ministro Caputo, 650 millones de dólares en tres días. Esos millones de dólares les vendrían bien a los argentinos para tener estabilidad de precios", continuó.

En esa línea, Feletti remarcó que el gobierno nacional "está entrampado en su propia lógica" y alertó por las consecuencias mayores que afrontará nuestro país si Javier Milei y Luis Caputo no corrigen el rumbo.

"Si siguen interviniendo y liquidando las reservas de este modo vamos a ir a una situación de crisis externa mayúscula. El gobierno tiene que cerrar el grifo de salida de divisas, tiene que permitir acumular divisas al Banco Central y bajar progresivamente la tasa de interés para permitir que haya actividad y paulatinamente ir saliendo. Si sigue en esta lógica vamos a una corrección cambiaria grave", alertó.

Y agregó: "Si rifaron 650 millones de dólares en cuatro días y no alcanzó, y teniendo en cuenta que tienen más o menos 2 mil millones de dólares de stock para intervenir, estamos pensando en tres o cuatro semanas".

Por último, señaló que el presidente y el ministro de Economía deberían convocar a la oposición a dialogar. "Eso si Milei fuera un tipo sensato", aclaró.