Racing dio la nota este lunes al vencer nada menos que al Real Madrid en el Mundial Juvenil de Clubes y estará jugando la final del certamen Sub 18 que se viene desarrollando en España contra el Barcelona este miércoles a las 17.

El equipo dirigido por el exdefensor central Matías Martínez se impuso 2 a 1 ante el elenco merengue, que venía de eliminar a River en cuartos de final, con goles del volante central Bautista Pérez, con un tiro desde lejos que se le escapó entre las piernas al arquero en el primer tiempo, y del atacante Aquiles Mansilla, quien capitalizó un mal pase atrás de la defensa en la segunda parte y, a pura potencia, anotó su cuarto gol del torneo.

Sobre el final, los locales descontaron con un cabezazo y la Academia tuvo que resistir durante los llamativos ocho minutos de tiempo de descuento que otorgó el juez. El favoritismo hacia el Real Madrid ya había sido tema de debate durante el partido con River (2-0), donde el Millonario terminó con tres jugadores menos, aunque algunas rojas fueron por patadas muy violentas.

La Academia viene haciendo alarde de su juego colectivo, talento individual -imperdible jugada del pibe Erik Florentín ante el Madrid- y potencia ofensiva en lo que va de la 16º edición de este Mundial: superó la fase de grupos con puntaje perfecto luego de derrotar 2-1 al Sevilla, 1-0 al Corinthians y 4-1 a la Academia Pogba de Francia; mientras que venció 5-4 al Real Betis en un partidazo de cuartos de final.

Así las cosas, el título se definirá este miércoles entre Racing y el Barcelona en el Estadio Nuevo Arcángel, del Club Córdoba. Los catalanes eliminaron en su semifinal al Palmeiras por 4-2 por penales, luego de empatar 2-2 en tiempo regular.