En la búsqueda de consolidar a la ciudad como referente en competencias deportivas, inicia hoy la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar). Hasta el domingo se desarrollarán más de 50 disciplinas con la participación de más de 2500 deportistas. El acto de apertura será esta noche en el Fan Fest instalado en bulevar Oroño con desfile de las delegaciones y un show de música. La mayoría de las competencias tendrán lugar en las instalaciones del parque Independencia, aunque también en clubes.

La Municipalidad vuelve a ubicar al deporte en el primer plano y se propone desde hoy y hasta el domingo organizar por primera vez los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, una propuesta que reúne hasta el domingo a deportistas de todo el país en la cuidad, y también en Santa Fe y Rafaela. Entre deportistas, entrenadores y jueces participarán más de tres mil personas para protagonizar competencias olímpicas y paralímpicas.

En la ciudad las competencias de repartirán en diferentes sedes, las que incluyen el Hipódromo, el Estadio Municipal, el Predio Ferial Ex Rural, la Plaza de las Ciencias, el Complejo Lotuf, Pueyrredón Squash, Rosario Arena Sports, y los clubes Provincial, Universitario, Jockey, Náutico, Gimnasia y Esgrima y Newell’s.

En la ex Rural habrá competencias de Taekwondo, Judo, Tenis de Mesa, Levantamiento de pesas, Boxeo, Voleibol playa y Handball playa. En el Estadio Municipal tendrá lugar las jornadas de Atletismo, Patinaje artístico y Patinaje velocidad. En el Hipódromo se disputará el Béisbol 5 y Tiro con arco.

En Plaza de las Ciencias el Basquetbol 3x3. En Gimnasia y Esgrima se desarrollarán los partidos de Hockey, Rugby 7 y Tenis. En Newell’s los de Handball y Tiro Deportivo. En la subsede de Central del Cruce Alberdi Bádminton y Básquet en silla de ruedas. En la sede de Provincial Gimnasia artística, Gimnasia en trampolín, Gimnasia rítmica, Lucha, Wushu Kungfu y Boccia; y en sede country se disputarán Natación artística y Polo acuático.

En Universitario tendrá lugar el torneo de Esgrima. En Jockey el Golf, Ecuestre y Pentatlón moderno. En Huracán el torneo de Pelota. En Náutico las competencias de Voleibol. En Pueyrredón Squash el torneo de Squash. Y en el Museo de la Ciudad el Ajedrez. Hoy, en el primer día de competencia, habrá actividad en bádminton, gimnasia y patinaje artístico, pentatlón, tiro con arco, voleibol, ajedrez y voleibol playa.

En Santa Fe se desarrollarán las actividades de Remo y Canotaje en la Laguna Setúbal, con el emblemático puente colgante como escenario de fondo. Mientras que Triatlón tendrán como paisaje la Laguna Setúbal y la Costanera. Rafaela, por su parte, recibirá cinco el Ciclismo Ruta en la Ruta Nacional 34, Ciclismo Pista en el velódromo Héctor Cassina, mientras que Ciclismo Mountain Bike se realizará en las instalaciones del autódromo local.