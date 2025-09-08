Vecinos de un edificio en Baviera llamaron a la policía tras varias noches sin dormir por el insistente sonar del timbre de sus puertas. Creían que se trataba de una broma de adolescentes, el tradicional "ring raje", pero se sorprendieron cuando los timbrazos continuaron incluso tras la llegada de los agentes. Al revisar el panel del portero eléctrico descubrieron al verdadero culpable: una babosa que se deslizaba lentamente sobre el metal, activando los sensores y dejando un rastro de baba a su paso. El insólito hallazgo sorprendió a todos y puso fin a la intriga que había sacado de la cama a varias familias durante la madrugada. La policía retiró al animal y lo liberó en un tramo cercano de césped.
