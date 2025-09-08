Sin Lionel Messi, ya de regreso con su familia en Miami, la Selección Argentina hace la última escala de un viaje inmejorable. Con diez puntos de ventaja sobre Brasil y una clasificación al Mundial del año venidero lograda con cuatro fechas de anticipación, jugará este martes desde las 20 ante Ecuador en Guayaquil solo para cumplir con la programación de la jornada final de las Eliminatorias Sudamericanas. Y también para darle minutos a algunos jugadores que el técnico Lionel Scaloni quiere ver en la cancha. Los ecuatorianos también llegaron a la Copa del Mundo tripartita del año venidero, por lo que si se lo proponen Scaloni y Sebastián Beccacece, el entrenador de Ecuador, puede llegar a salir un partidTelevisarán Telefe y TyC Sports.
Scaloni vs. Beccacece, viejos conocidos de Rusia 2018
Eliminatorias Sudamericanas: Argentina va a Ecuador, última escala de un viaje inmejorable
La Selección cerrará su gran certamen clasificatorio en Guayaquil, ante un rival que también tiene asegurado el pasaje mundialista. Messi lo mirará por TV desde Miami. Almada usará la 10.
