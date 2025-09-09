Cristian Fabbiani retomó ayer los entrenamientos de Newell’s para iniciar la preparación a dos partidos claves para su futuro: el viernes ante Atlético Tucumán por el torneo Clausura y el miércoles de la próxima semana frente a Belgrano por los cuartos de final de Copa Argentina. Luciano Herrera es el único titular que comenzará la semana sin entrenar al ritmo de sus compañeros.

El partido más importante que le queda a la lepra en el año es el que disputará el miércoles 17 en San Luis con el celeste cordobés, donde habrá en juego en pase a semifinal de Copa Argentina. Fabbiani necesita pasar de instancia en el torneo federal para sostenerse en el cargo. Pero también necesita sacará al rojinegro del fondo de las posiciones en el Clausura. Porque el rojinegro ganó solo un partido de siete y su situación es delicada.

El juego con Atlético Tucumán el viernes en el Coloso del Parque se jugará a las 21.15 y el entrenador hará cambios respecto al que viene de caer con Barracas Central. El único jugador que no estará en consideración para el compromiso con el Decano es Herrera, quien se recupera de una lesión muscular que sufrió en el clásico y apunta a lograr su recuperación para jugar con Belgrano. Mientras se espera para mañana el regreso de Juan Espínola, quien hoy juega con la selección de Paraguay por Eliminatorias.