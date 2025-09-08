"Desde comienzos del 2025 empezaron a despertarse en la sociedad una serie de luchas y resistencias que valdría mucho la penar ver de cerca porque ninguna de ellas juntó la fuerza para torcer la situación política, pero votando todas juntas hicieron la diferencia", reflexionó el politógo Diego Sztulwark, luego los resultados de las elecciones bonaerenses.

En una extensa charla con la 750, Sztulwark señaló que a partir de ahora se abren una serie de escenarios posibles entre los que el peronismo deberá elegir. "La mera idea de que con Axel Kicillof se podría volver al 2023 es desesperante. Es decir, que fuera meramente una vuelta a Massa como ministro de Economía, a ese tipo de unidad política donde todos hacen interna contra todos y el fenómeno queda totalmente paralizado", planteó el politólogo.

La derrota de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires confirmó un dato que marcó el 2025 para el oficialismo: que el presidente Javier Milei no obtuvo muchos votos en lo que va del año, salvo quizás en la Ciudad de Buenos Aires. Apenas un tercio del total de los electores lo secundaron, un universo bastante pequeño en comparación con la victoria que supo gestar en 2023.

"Por un lado, tenemos el fracaso, la desilusión, la inconsistencia de lo que se reveló como una estafa, esto del 3 por ciento de Karina coimera, son cantitos, formas de popularización de algo que tiene más contenido que la política anticorrupción, está coagulando una serie de efectos de la brutal política de la ultraderecha", analizó Sztulwark en Escuchá Página|12.

En ese contexto, se abre ahora un período de discusión muy fuerte para la oposición alrededor de un programa político que estimule las reacciones contra esa ultraderecha, una expresión política a la que el politólogo describió como "una forma de neoliberalismo brutal".

Al contrario, la posibilidad de un peronismo que rodee a Milei para organizar el ajuste con "mejores modales" y otorgar gobernabilidad ya está sobre la mesa y es tentadora para un sector de la dirigencia. Sobre este punto, la pregunta que introdujo Sztulwark es si esa posibilidad es deseable.

"En caso de que no lo sea, me parece que se abre un proceso muy interesante que imagino con dos elementos: la interna política tiene que convertirse en una discusión conceptual, no puede ser solo de poder, no puede ser que no entiendas qué se está discutiendo políticamente", subrayó, por un lado, el politólogo.

O bien piensan lo mismo y es una discusión meramente de poder, en cuyo caso los dirigentes podrían saldar esa disputa en una PASO, o bien debería exteriorizarse el debate político rápidamente porque, de lo contrario, el peronismo correría el riesgo de repetir experiencias en las que las internas paralizan los avances políticos.

Y continuó: "Y lo otro que pienso es que si se toma en serio que hay que producir transformaciones que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no lograron realizar, es evidente que el peronismo solo no va a alcanzar".

Sztulwark consideró entonces que el peronismo debería convocar a todo el dinamismo de resistencias sociales que se produjeron contra el gobierno de Javier Milei y a la izquierda, en virtud del frente antiproscripción que se armó a partir de la detención de Cristina Kirchner.

"Armar un frente lo suficientemente grueso y conceptualmente definido como para que de eso surja una dinámica de acción porque sino el riesgo de repetir la experiencia es muy grande y la paciencia social sería mucho más chica", concluyó.