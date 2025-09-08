Nunca fue tan cierto como durante esta semana, el dicho “para abajo siempre hay lugar”. De verdad que la semana pasada fue una semana de noticias angustiantes que lo dejan a uno con la clara sensación de no poder hacer nada ante la crueldad planificada del gobierno nacional. Mirar noticias es igualmente perverso. El nivel de contaminación y la violencia con que ese humo entra es incontestable. Decidir mirar. Decidir ser testigos pasivos e impotentes, puestos voluntariamente a mirar. Un autoflagelo compulsivo y percibido como innecesario y a la vez, fatalmente inevitable. Un vicio, que al contrario de otros, no tiene para sí ningún placer.

Así fue como nos enteramos de que las famosas auditorías sobre los comedores comunitarios nunca existieron, y que la decisión de cerrarlos había sido, por partes iguales, crueldad y negocio. La crueldad de querer ver al pobrerío en fila pidiendo comida miserablemente, frente a la muy miserable ministra, diciendo que ella misma les iba a dar a cada uno su ración, en una actitud inmunda y altanera, de quien tiene el poder de maltratar a los mas débiles, de pegarles en los dedos a los que, a punto de caer definitivamente del sistema se agarran del último borde mientras ella les latiguea con una varita en los dedos riendo a carcajadas. Sabía ella que más de la mitad de los y las argentinas, aplaudían y vivaban el acto, algunos a los gritos y otros en un regocijado silencio.

No había entonces tal auditoría. Dejar que la comida destinada a palear el hambre se pudriera en galpones, era eso: que hubiera hambre para someter. La segunda parte fue el negocio de darle esa comida a una ONG que para dar de comer reclamaba para sí, que los hambrientos dijeran que desistían de sus derechos. Eso y las carradas de dinero que desaparecía antes de tocar cualquier administración auditable.

Una fría mañana de la semana pasada, una señora mayor con lentes oscuros empuja una silla de ruedas por Hipólito Yrigoyen al 1200. Esquiva pozos. Trata de cruzar entre los autos. En la silla de ruedas va un muchacho con una clara discapacidad. Va por la rampa subiendo la vereda y un periodista con cámara la intercepta. La señora fue citada a la agencia nacional de discapacidad a demostrar y mostrar in situ la discapacidad de su hijo “y la mía también, señor periodista. Yo soy ciega. Yo empujo la silla y mi hijo me dice por donde ir, me va orientando y así llegamos. Venimos desde Lomas de Zamora. Es la segunda vez que venimos. Esperemos que hoy nos atiendan porque tenemos que presentarnos a una auditoría”.

Y resulta que de nuevo no hay tal auditoría. Había que bajar el número de personas con discapacidad para que “le cierren los números”. El argumento es el mismo de siempre: hay corrupción, y vamos a hacer una auditoria técnica para sanear.

Al rato nos enteramos que era nuevamente la perversidad de tener en fila a los más débiles para que muestren sus míseras a unos idiotas que se quisieron hacer pasar por médicos, que eran premiados por la cantidad de subsidios que negaban y que festejaban el número al final de la masacre cotidiana.

El negocio se descubrió en los ya mundialmente famosos audios del famosísimo Spagnuolo que puso de moda un número y un símbolo, 3%, pero que en cifras rondan a decir de él mismo, los ochocientos mil dólares mensuales en compras de remedios carísimos y especiales a una droguería de nombre exclusivo.

Todo esto convertido en memes por quien no sufre esa realidad.

La pasividad de unos y la complacencia de otros dejó en claro que como sociedad, como conjunto, asumiéndonos como comunidad, somos esto. Somos la misma nación del “yo no sabía”, “algo habrán hecho” de los años ochenta, y que después se sintieron limpios y democráticos a mediados (porque los procesos llevan tiempo) del gobierno de Alfonsín.

Claro que hay un subsuelo de invisibles debajo de esas piedras, pero hablo de la enorme mayoría. Hablo de los que votaron (y aún los que no) y aplaudieron que sus vecinos fueran asesinados negándoles la medicación contra el cáncer, por ejemplo. O los que putean a los jubilados “barrabravas” por el corte de la avenida Callao mientras los cagan a palos. Los putean como si no tuvieran abuelos. Lo mismo que cuando las organizaciones con base social de hambrientos son reprimidos en el puente Pueyrredón para solaz de gran parte de los ciudadanos que viven a ambos lados del rio.

Ahora bien, ni siquiera estas claridades me quitarán la alegría del domingo pasado. Es un paréntesis de esperanza. Una reacción que llegó en silencio, casi clandestina. Es el primer centímetro de alegría tras muchos kilómetros de una pesadez que de a poco se tornó infinita, donde igual las cosas van dando vueltas en la cabeza, porque como dijo Mario Benedetti “antes de los festejos están las maldiciones, y son muchas”. En todo caso no es una puerta libre, abierta y sin aldabas, es una ventana por donde entra un poco de aire, que a esta altura de la contaminación, no es poco. Habrá que intentar sacudirse el smog de los hombros, y respirar a cuenta para, ojalá, comenzar de nuevo.