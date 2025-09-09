La Comisión Redactora de la Convención Reformadora se reunió este lunes en Rosario para comenzar a trabajar en el ordenamiento del texto definitivo. Se trata de una tarea más técnica que continuará este martes por la mañana en Santa Fe y que será sometido a votación en la sesión prevista para las cinco de la tarde. De lo acordado en el encuentro en Rosario surgió que la Constitución estaría dividida en dos libros, con una primera parte más “dogmática” y otra más vinculada a la estructura del Estado. “Las reformas ya están definidas”, resumió Lucila De Ponti, quien destacó la labor del peronismo a la hora de “cuidar el derecho de los santafesinos” en la Convención. Desde el oficialismo, Josefina del Río hace un “balance positivo” de la reforma, aunque adelantó que viene “un período de enorme trabajo legislativo” para poner la norma en funcionamiento.

La reunión de la Comisión Redactora tuvo lugar en el Espacio Cultural Universitario (ECU) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y contó con la presencia del rector Franco Bartolacci y la participación del presidente de la Convención, Felipe Michlig. Durante dos horas, el cuerpo avanzó en la integración y armonización del texto final de la reforma. Luego del encuentro, la tarea continuó entre los asesores y equipos de trabajo de los convencionales. Este martes a las once de la mañana vuelve a reunirse la comisión para dictaminar el texto definitivo, que luego se debatirá en la sesión, que tendrá lugar a las cinco de la tarde. Se espera que este martes se apruebe el texto, aunque no descartan la posibilidad de que se defina el miércoles, luego de un cuarto intermedio.

La apertura del evento en Rosario contó con la participación de Bartolacci, quien destacó la relevancia del encuentro en la ciudad: “Estamos ante un acontecimiento histórico. Está terminando la Convención que le va a dejar al pueblo de la provincia un nuevo contrato social que, desde muchas perspectivas, es un avance que consagra nuevos derechos para toda la ciudadanía. Y lo hace además con fuertes consensos. Eso es muy importante porque se trata de la letra que establece las reglas de juego de nuestra comunidad”.

Previo al inicio, también se pronunció el presidente de la Comisión Redactora, Joaquín Blanco, que en conferencia de prensa destacó a Rosario como una ciudad que “se merecía tener este evento” en el marco de la reforma constitucional. También el presidente del cuerpo, Felipe Michlig, viajó desde Santa Fe para asistir a la jornada: “Yo diría que ya tenemos nueva Constitución. Queda ordenar el texto y el viernes un acto de jura con los convencionales, del que también va a participar el gobernador y la vice”. Para ese evento se espera una amplia participación del ecosistema político santafesino.

Lo que queda

Con los dictámenes ya aprobados en las distintas sesiones, la Comisión Redactora avanzó este lunes en el ordenamiento del texto, lo que implica definir el orden de los capítulos y aspectos vinculados a la armonía del articulado. En principio, la nueva Carta Magna se dividirá en dos grandes ejes, con una primera parte más “dogmática” donde estarán los principios, derechos, garantías y declaraciones. La segunda parte abordará la estructura de los órganos del Estado y su funcionamiento.

“Las reformas ya están definidas. Lo que se trató es el nuevo esquema que tendrá la Constitución. Es decir, el orden de las secciones, de los títulos, de los artículos. Como sabemos, esto es una reforma parcial. O sea que hay cosas que se modifican y otras que no, pero hay muchos de los artículos nuevos que se incorporan, y lo importante es poder hacerlo de una forma armónica con el texto que ya existe, para que todo pueda tener una coherencia normativa y que además sea comprensible”, expresó De Ponti, en diálogo con Rosario/12. “La Constitución debe guiar la acción de los tres poderes del Estado, pero también tiene que ser comprensiva para la gente”, añadió.

Para la dirigente del peronismo es importante contar con una Carta Magna “ordenada” para que cada una de las secciones pueda entenderse y así puedan protegerse los derechos de los santafesinos. “Los asesores van a pasar ese trabajo en limpio y sintetizar en una propuesta que se debatirá este martes”, manifestó y agregó: “Va a haber una parte dogmática con todos los principios derechos y declaraciones, donde se incorporan un montón de cosas. Y otra parte orgánica, que es la organización de los poderes. Ahí se modifican aspectos fundamentales, a partir de la incorporación de nuevos organismos que se crearon”.

En una misma línea, Josefina del Río, convencional de Unidos, remarcó que solo queda definir “el esqueleto” que tendrá la nueva Constitución. “La reunión en Rosario tuvo una característica más técnica, para revisar el contenido y definir cómo se hace el andamiaje del texto”, explicó a Rosario/12. “Nos pusimos de acuerdo en un esbozo general de cómo se va a ordenar el nuevo texto constitucional y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes a las 11, para darle tiempo a los asesores de todos los bloques, para que presenten una propuesta de acuerdo al esqueleto que elaboramos”. Agregó.

Balances

Sobre el tramo final de la reforma, en el peronismo entienden que se logró un objetivo: proteger los derechos de los santafesinos. “Nosotros fuimos a una reforma que no era nuestra, que había sido morotorizada por el oficialismo con el objetivo principal de garantizarle la reelección a Pullaro. Nosotros decidimos participar con otros objetivos, que eran cuidar el derecho de los santafesinos, poder mejorar la protección que la Constitución hace sobre ellos y, además, garantizar que el diseño del Estado sea más eficiente para poder cumplirlos”, sostuvo De Ponti.

En ese marco, la legisladora del peronismo consideró que los objetivos trazados desde el espacio tienen una mirada “de largo plazo” que apunta a convertir a Santa Fe en una provincia mejor de cara a las próximas décadas. “No vinimos a la Convención con objetivos cortitos, como la reelección de un cargo. Bajo esa premisa, nuestro trabajo tuvo sus frutos, con muchos aportes que hacen que tengamos una Constitución más grande por los derechos que protege y por el consenso político con el que se termina aprobando”, manifestó. “Tiene que ser una hoja de ruta. Lo que está escrito ahí no nos sirve de nada si no se traduce en una realidad efectiva para los santafesinos”, añadió.

En el oficialismo también esbozan un “balance positivo” del proceso. “Se lograron muchos consensos. Se llegó a esta Constitución diciendo que ya estaba redactada y fue todo lo contrario a lo que pasó. Eso siempre es un buen síntoma”, evaluó Del Río. “Ahora se viene un período de enorme trabajo legislativo, porque se necesitará que readecuar un montón de normas a lo que se está estableciendo constitucionalmente. Va a ser un período muy rico para nuestras instituciones en general”, finalizó.