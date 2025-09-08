En un partidazo, Italia derrotó 5-4 a Israel en un encuentro disputado en Hungría cargado de goles, correspondiente al Grupo I de las Eliminatorias Europeas.

En la previa, gran parte de la afición italiana desplazada a Debrecen, sede en la que se disputó el encuentro clasificatorio al Mundial 2026, dio la espalda al campo cuando sonó el himno israelí.

Si bien el estadio Nagyerdei, con capacidad para unas 20 mil personas, no estuvo ni remotamente lleno, con un aforo cercano a las dos mil localidades, mientras sonó el Hatikva, el himno nacional de Israel, muchos hinchas en el sector italiano se dieron la vuelta como condena al conflicto bélico abierto con Palestina.

El equipo israelí -que lució un brazalete negro en señal de luto por un atentado que tuvo lugar este lunes en Jerusalén- sorprendió de entrada con un autogol de Manuel Locatelli a los 16 minutos. Sin embargo, Italia -que tuvo de arranque a Mateo Retegui- reaccionó y antes del descanso encontró el empate gracias a Moise Kean, quien más tarde anotaría otro más.

La segunda mitad fue un torbellino. Dor Peretz puso arriba de nuevo a Israel, pero Kean volvió a marcar dos minutos después. Matteo Politano apareció para encaminar la remontada azzurra, que se consolidó con Giacomo Raspadori, quien marcó el 4-2. Cuando parecía todo definido, los visitantes se complicaron solos: un gol en contra de Alessandro Bastoni y otro tanto de Peretz igualaron el marcador 4-4 sobre el cierre.

Pero el dramatismo no terminó ahí: en tiempo de descuento, un centro de Sandro Tonali terminó colándose en el arco de Israel, decretando el 5-4 definitivo.

Con este resultado, Italia alcanzó los nueve puntos y se colocó segundo en el Grupo I, igualando la línea de Israel, pero con un partido menos, mientras que primero se encuentra Noruega con 12 unidades y cuatro encuentros disputados.

Por otro lado, en el Grupo B, Suiza goleó 3-0 a Eslovenia y consiguió su segunda victoria para llegar a los seis puntos. Los goles los convirtieron Nico Elvedi, Dan Ndoye y Breel Embolo.

En otro encuentro, Kosovo superó 2-0 a Suecia y alcanzó las tres unidades, al igual que su contrincante. Los goles los anotaron Elvis Rexhbecaj y Vedat Muriqi.

Con estos resultados, el Grupo B quedó con Suiza en la primera posición, Kosovo y Suecia empatados con tres unidades y Eslovenia último, ya que perdió sus dos encuentros disputados.

En el Grupo C, Dinamarca tomó el mando tras vencer 3-0 a Grecia y con este triunfo llegó a 4 puntos para igualar la marca de Escocia, que superó 2-0 a Bielorrusia. El conjunto griego quedó tercero con tres unidades y Bielorrusia sigue sin sumar puntos, con dos derrotas consecutivas.

Por último, en el Grupo L, Croacia goleó 4-0 a Montenegro y alargó su racha de victorias en el certamen: llegó a las 12 unidades en cuatro partidos disputados y alcanzó a República Checa, que tiene un partido más.

Montenegro, que disputó su quinto partido, sigue con seis puntos, al igual que Islas Feroe, que superó 1-0 a Gibraltar y en sus cinco participaciones no logró sumar unidades.