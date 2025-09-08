Pese a la durísima derrota que se llevó a nivel global en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza logró quedarse con una serie de victorias locales, en algunos casos derrotando al peronismo en la carrera distrital por el Concejo Deliberante y Consejo Escolar.

Con el respaldo de algunos intendentes del PRO y por una pésima performance de los jefes comunales del radicalismo, los libertarios lograron llevarse la victoria en 22 distritos, la mayoría de ellos en el interior bonaerense.

Las victorias sobre la UCR

Entre los distritos que los libertarios le ganaron al radicalismo destaca Adolfo Alsina, municipio de la Sexta sección electoral, donde la propuesta violeta se llevó un 41,09 por ciento de los votos, mientras que el oficialismo local referenciado en el intendente Javier Andrés quedó relegado a un tercer lugar detrás de Fuerza Patria, que se impuso como segunda fuerza con el 32,24 por ciento de los sufragios.

En ese grupo también se ubica Balcarce, distrito a cargo de Esteban Reino, donde los libertarios se quedaron con el 33,06 por ciento de los sufragios, mientras el radicalismo se ubicó como segunda fuerza con el 31,39 por ciento.

Otra comuna radical donde los libertarios se impusieron fue la de Lincoln, donde comanda el intendente Salvador Serenal, alineado a Facundo Manes, que quedó en tercer lugar. Los libertarios se llevaron el 30,07 por ciento de los votos, mientras que Fuerza Patria se ubicó como segunda fuerza con el 28,54 por ciento y Somos Buenos Aires con un tibio 22,45 por ciento.

En Coronel Dorrego, otra comuna radical a cargo de Juan Chalde, la propuesta violeta ganó con el 37,09 por ciento de los votos, al tiempo que el oficialismo local quedó relegado al segundo puesto con el 33,31 por ciento.

El PRO hizo la tarea

La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza funcionó en los distritos en los que sellaron acuerdos con los intendentes, tal es el caso de Campana, Coronel Pringles, Mar del Plata, Pinamar, San Antonio de Areco, San Isidro y Vicente López. En los que ya se habían pintado de violeta como Capitán Sarmiento y Tres de Febrero, también hubo triunfos.

En Campana, a cargo del intendente amarillo Sebastián Abella, se impuso con el 42,5 por ciento de los votos, aunque Fuerza Patria hizo una muy buena elección y lo corrió de cerca con el 41,78 por ciento. En el distrito de San Antonio de Areco, por la alianza con el intendente Francisco Ratto, los violetas se llevaron la victoria con el 35,83 por ciento de los sufragios.

En Coronel Pringles, distrito de la Sexta cuyo jefe comunal es el vecinalista-PRO Lisandro Matzkin, los violetas se garantizaron una amplia diferencia con la segunda fuerza al cosechar el 48,01 por ciento de los votos.

En Mar del Plata, cabecera de la Quinta sección electoral donde también ganó el partido de los hermanos Javier y Karina Milei, el triunfo fue contundente con un 38,14 por ciento de los votos. En Pinamar, el triunfo fue aún mayor para los violetas, con el 50,64 por ciento de los votos, dejando lejos al segundo espacio.

En el distrito de San Isidro, donde gobierna el amarillo Ramón Lanús, el oficialismo local se impuso con un buen margen, al cosechar el 48,78 por ciento de los votos. Por último, Vicente López se transformó en el distrito donde la alianza del PRO con La Libertad Avanza ganó con mayor porcentaje de votos y con mayor diferencia de votos con respecto al kirchnerismo, dado que superó por amplio margen a Fuerza Patria, con una diferencia mayor al 26,81%, consolidando el liderazgo local de la intendenta y vicepresidenta del partido amarillo, Soledad Martínez.

En Tres de Febrero, pese a la derrota que sufrió el intendente y candidato seccional, Diego Valenzuela, logró retener el pago chico, donde cosechó un 45,67 por ciento de los votos, aunque Fuerza Patria mejoró su performance allí cosechando un interesante 41,25 por ciento.

En Capitán Sarmiento, el segundo distrito libertario que tuvo Javier Milei en la Provincia, La Libertad Avanza se quedó con el 43,40 por ciento de los votos, en tanto que Fuerza Patria se alzó con el 37,29 por ciento.

Díscolos y vecinalistas que no pudieron

La Libertad Avanza también supo aprovecha la debilidad de Somos Buenos Aires en los distritos donde gobierna el peronismo no-K, como es el caso de General Villegas, donde gobierna el peronista Gilberto Alegre desde 2023, como así también en 9 de Julio, distrito a cargo de la jefa comunal del PRO, María José Gentile, que sufrió una durísima derrota en su distrito.

En el caso de General Villegas, La Libertad Avanza se quedó con el triunfo con el 37,77 por ciento de los votos, mientras que el Somos Buenos Aires -oficialismo local- solo llegó al 33 por ciento. En 9 de Julio la derrota local fue aún peor para la intendenta PRO, dado que ni siquiera se ubicó entre las primeras tres fuerzas. Ahí se formó un escenario de tercios donde La Libertad Avanza se llevó una ventaja de 29,7 por ciento, mientras que Fuerza Patria se ubicó como segunda fuerza con el 24,7 por ciento, dejando el tercer lugar al recién llegado Nuevos Aires, con el 22,1 por ciento.

En Necochea, distrito a cargo del vecinalista Arturo Rojas -adherente al Movimiento Derecho al Futuro- los libertarios se llevaron la victoria con el 31,70 por ciento de los votos. En Puan, municipio donde gobierna el aliado PRO Diego Reyes, que fue el primero en bajarse del acuerdo del partido con los libertarios para sumarse a Potencia, La Libertad Avanza dio el batacazo al ganarle con un 42,17 contra un 36,07 por ciento. En Saavedra, a cargo del vecinalista Matías Nebot, los libertarios se impusieron con el 31,91 por ciento de los votos, ubicando a Fuerza Patria en segundo lugar con el 21,26 por ciento.

Los cinco donde le ganó al peronismo

No todos los intendentes de Fuerza Patria pudieron festejar el triunfo arrollador en la Provincia. Es que hubo cinco distritos en los que La Libertad Avanza logró imponerse por sobre la propuesta de los jefes comunales.

Es el caso de Azul, donde gobierna el intendente Nelson Sombra, donde La Libertad Avanza se alzó con el 35,40 por ciento de los votos, mientras que el peronismo se quedó con el 34,83 por ciento.

En Bahía Blanca, cuyo intendente es el peronista Federico Susbielles, la propuesta libertaria arrasó en las urnas al llevarse el 46,19 por ciento de los votos, al tiempo que el oficialismo local se llevó el 31,11 por ciento de los comicios.

En la vecina Coronel Rosales, donde el alcalde Rodrigo Aristimuño gobierna desde 2023, el triunfo de los libertarios fue arrollador con un 44,99 por ciento de los votos, al tiempo que el peronismo se quedó con un 22,63 por ciento.

En San Pedro, comuna a cargo del intendente Cecilio Salazar, La Libertad Avanza se llevó el 40 por ciento de los votos, mientras que Fuerza Patria solo llegó al 28,1 por ciento. Finalmente, en Villa Gesell, distrito que gobierna Gustavo Barrera, la propuesta violeta se impuso con el 36,17 por ciento, mientras el oficialismo quedó en segundo lugar con el 31,77 por ciento.