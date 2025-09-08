En los último días visitó nuestro país Robert Lighthizer, ex representante comercial de Estados Unidos, durante la primer presidencia de Donald Trump , y para sorpresa de nadie profundizó la línea que fuera expresada por el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos sobre el deseo de un alineamiento irrestricto de Argentina con los EEUU , no solo en clave de cooperación militar sino también en la dimensión comercial bajo la predica de que China busca expandir un supuesto régimen autoritario. Estas intervenciones solo dan cuenta de la desesperada búsqueda del país del norte por reeditar la doctrina Monroe y subsumir l
Robert Lighthizer, ex representante comercial de Estados Unidos, visitó Buenos Aires y participó de un evento empresarial
La desesperada búsqueda de una nueva Doctrina Monroe
Una mirada profunda sobre el interés norteamericano de reposicionarse en la región y en el entramado productivo del mundo
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.