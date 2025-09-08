El peronismo volvió a mostrar su músculo electoral en la provincia de Buenos Aires y, en particular, en La Matanza, la Capital Nacional del Peronismo. Con un 53,9% de los votos, Fuerza Patria se impuso de manera contundente en la Tercera Sección Electoral, sacándole casi 27 puntos de diferencia a La Libertad Avanza–PRO, que alcanzó el 28,5%. El Frente de Izquierda quedó en tercer lugar con el 5,6%.

Tras conocerse los resultados, el intendente Fernando Espinoza habló frente a una multitud que se congregó en la puerta del municipio. “El pueblo de la provincia, y especialmente el de La Matanza, le dijo ‘basta Milei’. Basta de ajuste, de salud y educación abandonadas, de crueldad hacia los jubilados y discapacitados”, afirmó.

El jefe comunal también subrayó que la victoria no fue un hecho aislado, sino un mensaje político: “La Matanza demostró que el peronismo no se compra ni se vende. Ganamos por casi 28 puntos de diferencia”.

A su lado, la vicegobernadora Verónica Magario agregó: ”Esta elección era la que iba a marcar el destino de nuestro país. Por eso, creo que este triunfo lo que va a hacer es animar a todo el pueblo argentino, para ganar el 26 de octubre y de una buena vez ponerle un freno a Milei".

El peso electoral de la Tercera Sección

Con más de 5,1 millones de ciudadanos habilitados para votar, la Tercera Sección Electoral representa el 35,5% del padrón provincial, y su resultado se proyecta como decisivo en la política bonaerense.

Foto: prensa

Dentro de este conglomerado, La Matanza concentra 1,2 millones de electores, es decir, el 23,5% de la sección. Le siguen Lomas de Zamora (585.956 electores, 11,4%), Quilmes (525.087, 10,2%), Almirante Brown (491.268, 9,6%) y Lanús (403.721, 7,9%). Municipios como Florencio Varela, Avellaneda, Berazategui y Esteban Echeverría también tienen un peso clave en el reparto de bancas.

En esta elección, la sección eligió 18 diputados provinciales, consolidando la importancia estratégica del sur del conurbano en el mapa electoral bonaerense.

Militancia y tradición peronista

Espinoza agradeció de manera especial a la militancia local: “La Matanza otra vez demostró que más allá de los ataques y las mentiras, este pueblo lleva la bandera de Evita y Perón. La única verdad es la realidad, decía el General”.

Foto: prensa





El intendente recordó además que fue este distrito el primero en plantarse contra las políticas del presidente Milei: “A los tres meses de gobierno, cuando llegaron los megatarifazos y la apertura indiscriminada de importaciones, La Matanza dijo basta”.

Con un discurso cargado de símbolos históricos, Espinoza cerró: “Cumplimos General, cumplimos Evita, cumplimos Néstor, cumplimos Balestrini. La Matanza fue, es y será la Capital Nacional del Peronismo”.