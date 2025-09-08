La primera consecuencia grave para la flotilla humanitaria Global Sumud que viaja hacia Gaza se produjo la noche de este lunes en Túnez. Un dron explosivo provocó un incendio en el barco Family donde va la activista sueca Greta Thunberg. “Fue claramente un atentado dirigido a un tanque de combustible que no tuvo éxito” informó Carlos Cascote Bertola, uno de los argentinos que integra el grupo de internacionalistas desde el lugar.





Testigo directo del ataque provocado por el régimen de Benjamín Netanyahu, Cascote, el integrante de la flotilla que además es hijo de desaparecidos, ofició de corresponsal involuntario desde el puerto tunecino, al norte de África. Hasta esas aguas habían llegado algunas naves adelantándose a otras que seguirán camino a la Franja por el Mediterráneo en las próximas horas.

Bertola vive en La Plata hace 25 años, milita en la ciudad, integró la dirección de la CTD Aníbal Verón y además en la agrupación HIJOS de la capital bonaerense. En la flotilla capitanea el barco Estrella y Manuel, un pesquero español. Como otro compatiota, Jorge González que va al frente del Isobella, tiene la máxima responsabilidad a bordo y esta vez, por el ataque fue el primero en informar del atentado.

Las amenazas previas del propio Netanyahu y de su ministro de Seguridad Nacional, el supremacista judío Itamar Ben Gvir, quien calificó de “terroristas” a los activistas que viajan a bordo, van en línea con este primer ataque a la Global Sumud. La expedición de barcos a motor y veleros de distinto porte partió de Barcelona hace poco más de una semana con el objetivo de crear un corredor humanitario que lleve ayuda a Palestina, donde la población de Gaza está siendo exterminada con continuos bombardeos por el gobierno de Israel desde octubre de 2023. La otra consecuencia que sufren los gazatíes es una hambruna deliberada por el bloqueo a la llegada de alimentos y agua que provocó ya varias víctimas por inanición.

Bertola completó su informe diciendo que “estábamos de guardia en el barco” y que “el incendio fue controlado por el capitán rápidamente”. El ataque con el dron, cuyas consecuencias fueron filmadas por una cámara, se difundió de inmediato por la cadena de solidaridad internacional con Palestina, cuya expresión más contundente es la flotilla. “Llevar ayuda humanitaria a Gaza no es un delito, el crimen es sostener un genocidio sobre el pueblo palestino”, comentó en su cuenta de Instagram Cascote, apenas producido el hecho en aguas tunecinas.