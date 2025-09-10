Los que habían sido derrotados en los setenta, en los ochenta se pusieron a emprender. El pueblo es chico: son treinta y seis manzanas trazadas con las intenciones perfeccionistas inglesas. A pesar de que Sergio Taselli continuaba invirtiendo tiempo en estafar al Estado y a los trabajadores con su infinita diversificación, quienes no tenían cabida en sus fauces y en la cosa pública se largaban por la libre, inventaban algún emprendimiento para intentar comer, vestir a sus hijos y respirar, económicamente hablando, en un momento complicado del país: los años de hiperinflación del alfonsinismo. Mi viejo era uno de ellos.

Mi viejo soñaba con acertar algún negocito, no al estilo Sergio, porque él era un tipo honesto, pero sí uno que nos sacara de la miseria, porque laburaba tanto que casi no lo veíamos por la casa.

Intentó cosechar algodón en los bajos sumeridionales y le fue para el orto; en algún modo fue un adelantado porque donde él emprendió, el capitalismo aún no montó ningún curro en lo agrícola. Atrapaba cardenales para vender, una práctica común para tirar algo a la olla. Vendía pan casero junto a mi vieja; había que rebuscársela para sumar unos mangos al rancho.

Con los años nos dimos cuenta de que su mentalidad emprendedora y tozuda era también una especie de simulación para escapar de la persecución de la dictadura por su paso por las filas de las organizaciones que soñaban con cambiar el mundo.

Siempre decimos que simuló tanto y tantas veces que creyó que podía construir algo diferente, pero en el fondo era quien aprendió a ser en aquellos años de lucha, y había aprendido, también, a controlarse por temor, por cuidar de los suyos. La derrota, en estos tipos, no es una posibilidad para siempre, sino un tránsito que conduce a una nueva esperanza. Así que no tardaría en “mostrar la hilacha”.

La presidencia de Alfonsín no curaba, no daba de comer y nosotros terminábamos aprendiendo a los cocos en casa y bajo constante amenaza de prohibiciones.

Un día, mis hermanas escucharon al viejo tratando de convencer a mamá de que tenía un negocio y que esta vez funcionaría. A mi vieja no se le caía el “¿te parece?” de la boca. No decía ni que sí ni que no. Estaba convencida de que no existía ninguna capacidad de ahorro y que lo que aparecía por fuera de la comida había que revolearlo o se lo comía la inflación. Entonces ponía la firma y daba curso a los proyectos de su aventurero esposo.

A los pocos días vendió su moto, empeñó un anillo que heredó de su papá y que jamás volvió a recuperar y, en hora del almuerzo, con la familia reunida, informó la hazaña: se compró varias toneladas de leña seca que decía que iba a colocar en algún comedor del sur provincial. Ponía piel de gallina escuchar la forma en que narraba su reciente negocio.

Mi vieja lo miraba con cara de aguantar la risa y seguramente, en algún punto, estaba contenta porque una le salió bien. La leña era un bien que podía estar mucho tiempo sin perder valor. Pero al viejo no se le ocurrió otra cosa que llevarla al patio de casa, en un barrio y en un tiempo donde todo el mundo sacaba a relucir su solidaridad.

Mientras él no podía colocar la leña, los vecinos pedían algunos troncos para el hogar, alguna leñita para el horno de pan y así se iba apocando. Hasta que un día vino un camión y lo cargamos de leña hasta la manija. Así y todo, nos había quedado un buen toco en el patio.

Ese día a la noche habían cortado la luz en el pueblo y nosotros festejamos el buen negocio cerca del fogón, comiendo unas naranjas de las plantas frutales de la casa. Nos mirábamos como diciendo: “Ahora, ¿en qué otro negocito se meterá?”.

Al otro día, muy temprano, vino mi abuelo de visita y se puso a trabajar con unas estructuras de madera y chapas. Mi viejo ayudaba y, más que dirigir la obra, pedía lo que imaginaba en su cabeza.

Mientras mi vieja renegaba con los cambios de precios de las mercaderías, se amargaba y angustiaba por la situación que vivíamos, siempre terminaba decidiendo hacer algo para ocupar la mente, recuperar la esperanza y entusiasmarse con cierta diversión con los proyectos del viejo.

Una tarde, entró al pueblo el loco Keller, que vendía gallinas ponedoras. El loco tenía gestos serios y movimientos de cuello espeluznantes, usaba unos lentes gruesos como culo de botella, era flaco, alto y con la cabeza llena de rulos desordenados. Tenía varias jaulas en una camioneta adecuada para la ocasión; paseaba unas gallinas desplumadas y viejas junto a unos cajones de verdura que ofertaba a través de una propaladora que ensordecía a todos los vecinos.

Lo curioso fue que paró frente a casa y comenzó a descargar unos mazos de acelga, unas cajas ahuecadas, algunas gallinas y unas bolsas de alimento. Mi viejo y mi abuelo llegaron junto a unas bolsas de aserrín. Era un hecho: se había metido en el negocio avícola.

El gallinero estaba listo, con el aserrín como cama para los pollitos bebé. El caso fue que, durante un tiempo, el negocio prosperó: crió sus pollos, tuvo gallinas ponedoras. Nosotros vendíamos huevos y pollos en el pueblo. Llegó a tener, entre pollos y gallinas, mil aves. El gallinero tuvo que agrandarse; el olor a mierda en el barrio comenzó a molestar a los mismos vecinos que se servían de la leña y generó críticas y alguna que otra queja en la comisaría.

Era verdad: el patio era un asco. El emprendimiento creció tanto que perdía el control y las normas de sanidad afectaban de acuerdo a cómo soplaba el viento. Mi vieja empezó a taladrarle la cabeza para que desistiera, que traía muchos problemas y que también estaba podrida de comer pollo y huevos (hervidos y fritos).

La economía del país continuaba destrozando los hogares de los sectores populares y el emprendimiento avícola familiar no fue la excepción. La hiperinflación hizo estragos en el gallinero. Mi viejo, que ya era experto puteador y calentón, se la pasaba amargándose entre insultos a los radicales y a los yanquis, ofuscado por todos sus flancos.

Las gallinas y los pollos cada vez comían menos; llegó al punto en que no se les pudo comprar más alimentos y el viejo, en un ataque de blasfemias y resignación, forcejeó con las puertas del gallinero, las abrió intempestivamente provocando un alboroto de pollos y gallinas, repartió alguna que otra patada, salió con el calzado encacado y también abrió el portón del frente de la casa. Largó a todas las gallinas y los pollos para que se comieran el mundo.

Los vecinos hicieron lo mismo que habían hecho con la leña: se acercaron de todos los barrios y, como sabían que el viejo estaba caliente, se comunicaban con señas, a las cuales papá asentía con la cabeza.

En una tarde solucionó la problemática del alimento, el tufo que generaba hacia el barrio y, lo más importante, quedó garantizado que dejaríamos de comer huevos y pollo, al menos por algún tiempo.