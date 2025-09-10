Por qué hacemos canciones presenta temas propios y reversiones grooveras con aires soul y funk que van desde Cerati y Redondos a Buena Vista y Nathy Peluso. Popo Francalanza en bajo, Fede Sclausero en guitarra, Fran Bresan en batería y Germán Leiva en teclado contarán con la presencia de Fede Sylvestre Begnis, Mery Jane y Mika Jelonche como cantantes invitados (A las 20.30 en Beatmemo.)
