Por qué hacemos canciones presenta temas propios y reversiones grooveras con aires soul y funk que van desde Cerati y Redondos a Buena Vista y Nathy Peluso. Popo Francalanza en bajo, Fede Sclausero en guitarra, Fran Bresan en batería y Germán Leiva en teclado contarán con la presencia de Fede Sylvestre Begnis, Mery Jane y Mika Jelonche como cantantes invitados (A las 20.30 en Beatmemo.)