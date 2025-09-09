El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) lanzó la campaña 'La ausencia tiene nombre. Una llamada a la memoria, la justicia y la acción', orientada a la búsqueda de decenas de hondureños desaparecidos en las últimas décadas, en su mayoría en la ruta migratoria.

"El objetivo del lanzamiento de 'La ausencia tiene nombre', es precisamente no solo dejar este flagelo y el tema de la desaparición en cifras", dijo la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, quien lanzó la campaña ante representantes del Ministerio Público (Fiscalía), la Policía Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cruz Roja Internacional, entre otros invitados.

Agregó que también se busca "poder poner nombres, conocer los testimonios atrás de cada historia, es saber el tiempo que llevan en la búsqueda los familiares de esas personas que han sido desaparecidas y luego la falta de articulación que hay en el Estado y en la institucionalidad para poder atender esta problemática".

Izaguirre señaló que la desaparición de personas en Honduras no es algo que se limitó al decenio de 1980, cuando cerca de doscientas fueron desaparecidas por cuestiones políticas, en el marco de una doctrina de 'seguridad nacional' impuesta por los militares.

"No es algo que se limitó a los años 80, simplemente hay otras modalidades, pero es algo que sigue sucediendo, es una realidad en nuestro país que no ha sido atendida de manera integral y que no se ha abordado con un enfoque de derecho humano", recalcó.

Izaguirre expresó que la mayoría de las personas desaparecidas en el pasado reciente emprendieron "la ruta migratoria", en su mayoría a Estados Unidos, y que entre ellas hay niños, mujeres, hombres y adultos mayores. Algunas de esas personas llevan más de quince o veinte años de haber desaparecido.



