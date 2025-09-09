Quedan pocos meses para un nuevo Mundial. El tiempo pasó rápido, porque fue un lapso mas corto del habitual. Un reinado de tres años y medio, luego de que Qatar sucediera en un diciembre extraño pero también inolvidable. Ahora solo queda defender el título. En diciembre será el sorteo y en junio comienza el Último Baile de uno de los equipos mas exitosos de la historia del deporte argentino.

Por lo pronto, este martes terminan las Eliminatorias. Argentina visita Guayaquil para enfrentar a Ecuador. El técnico ecuatoriano es Sebastián Beccacece, un argentino ya conocido por los -pocos- futbolistas que quedan del plantel de Rusia 2018.

El entrenador fue el encargado de elegir que el encuentro se dispute en Guayaquil y no en Quito. Ya clasificado, especificó que quiere "jugar de igual a igual" y no con la ventaja de la altura.

En sus partidos en esta ciudad, Argentina tuvo dos cruces por Eliminatorias, con un triunfo y un empate. En 1962 ganó 6 a 3 y en el camino a Qatar '22 fue 1 a 1 con gol de Julián Álvarez.

Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, sintetizó que no será un partido sencillo: "Ecuador, para mí, es una de las mejores selecciones del mundo".

Argentina sin Messi

El capitán decidió, junto al técnico, no viajar para terminar de recuperarse de la lesión muscular que arrastra en su pierna derecha.

El jueves pasó la despedida por los puntos en el Monumental, con dos goles en el triunfo 3 a 0, y hoy el equipo tendrá su ausencia.

La 10 la llevará Thiago Almada, mientras que la cinta de capitán será para Nicolás Otamendi, quién jugará el último partido de Eliminatorias de su carrera.

El último cruce sin Messi fue en marzo, contra Brasil. A lo largo de las Eliminatorias fueron cuatro encuentros: tres triunfos y una derrota.

Desde su debut, Argentina jugó 21 partidos sin él: 11 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

En sus días en Argentina declaró que su presencia en el Mundial 2026 no está confirmada.

El posible 11 titular

Sin Messi ni Cuti Romero, por acumulación de amarillas, Argentina iría con: Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Balerdi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Nico González; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni

Horario: 20.00

Transmisión: Telefé y TyC Sports

El resto de la fecha

Con Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay clasificadas, Venezuela va por un lugar en el repechaje.

Bolivia es la única con chances de meterse también en esa última oportunidad, pero no depende de sí misma.

Chile y Perú ya están sin posibilidades.