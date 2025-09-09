El partido ultraderechista español VOX anunció que el presidente argentino Javier Milei será la estrella del evento Viva 25, otro más de esos cónclaves públicos en que figuras del conservadurismo internacional se reúnen para darse ánimos de gobierno.

El aviso que lleva el slogan “Comienza la reconquista” fue lanzado con bombos y platillos a horas del durísimo revés electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, que ubicó en el pedestal del fracaso al propio Milei por haberse puesto al frente de la campaña derrotada.

Milei y sus amigos de VOX

Según anunció VOX, el presidente argentino llegará el próximo fin de semana a Madrid, donde la celebración ultraconservadora “de los países que quieren cambiar las cosas” tendrá lugar el 13 y 14 de septiembre en el Palacio Vistalegre, un estadio construido sobre una vieja plaza de toros.

Se trata de uno de esos actos como el de mayo del año pasado, en el que Milei dio un discurso y desató la ruptura de los vínculos diplomáticos con La Moncloa, por haber acusado de “cobarde” al presidente Pedro Sánchez y de “corrupta” a su esposa.

Como en aquella oportunidad, el líder de LLA volverá a compartir escenario con su par ultraderechista y amigo español, Santiago Abascal. También estarán “muchísimos más líderes, no solo europeos sino de todo el mundo que vendrán a exponer cuál es el cambio que necesitamos”, confirmó José María Figaredo, vocero de VOX en el Congreso español.

Será la cuarta vez que Milei, en su carácter de presidente argentino, viaja a España para participar de esos actos privados de la derecha vernácula y sin entrevistarse con las máximas autoridades de Estado, ni el presidente del Gobierno ni el rey.

La primera tuvo lugar en mayo de 2024 cuando participó del Europa Viva 24, el acto organizado por VOX en el que ofendió a Pedro Sánchez. A pesar del escándalo, volvió al mes siguiente para recibir una medalla que le otorgó la Comunidad de Madrid. Y en junio de este año volvió a compartir escena con Abascal en el Palacio Vistalegre, donde llamó “bandido local” al presidente Sánchez.

La agenda de la ultraderecha europea

Milei y los demás invitados al Viva 25 irán a “exponer cuál es el cambio y el giro de 180 grados que debemos darle a esas políticas de bipartidismo que nos han traído a un camino en el que parece que ya no hay esperanza”, agregó Figaredo.

Uno de los temas al que hay que darle un giro de 180 grados es a la “invasión migratoria” que "está patrocinada y estimulada por el Gobierno del Partido Socialista Español (PSOE) y que cuenta con la colaboración necesaria del Partido Popular (PP)”, añadió.

"Cada día nos despertamos con nuevas noticias cada vez más llamativas sobre crímenes atroces que se producen dentro de España, o llegando a España por esa oleada migratoria a la que nos estamos enfrentando", insistió para dejar claro cuál será el tono del encuentro en el que participará Milei, en su carácter de figura internacional que le da la primera magistratura argentina.