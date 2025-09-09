El juez federal de Garantías de Salta, Julio Bavio, ordenó hoy la restitución de una pensión no contributiva por invalidez laboral a una persona con discapacidad.

Lo hizo al dictar una medida cautelar que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) devolver el beneficio en 48 horas.

Al recurrir a la administración de justicia el damnificado había indicado que cuenta con certificado de discapacidad por presentar anormalidades de la marcha y de la movilidad, parálisis cerebral espástica y paraplejía espástica, por lo que se encuentra imposibilitado de desarrollar cualquier actividad laboral.

Pese a su situación, la ANDIS decidió de manera intempestiva despojarlo de la pensión, lo cual trajo aparejado la baja del programa Incluir Salud. Además, esta persona no recibió notificación alguna de parte de la ANDIS que le informara de algún tipo de auditoría.

Esta persona, cuya identidad se decidió reservar, sostuvo ante el juez que “el mecanismo expropiador de pensiones obliga a las personas con discapacidad a autogestionar los turnos médicos, sin tener en cuenta que ello en el sistema público puede demorar meses; por lo que quizás el plazo impuesto por la demandada fue intencionalmente de imposible cumplimiento”.

También indicó que presentó el reclamo administrativo ante la ANDIS pero “los empleados de la delegación (Salta) se negaron a recibirlo”.

Por ahora la resolución de Bavio alcanza a este caso en particular, pese a que en el pedido se había solicitado que, ante la gran cantidad de beneficiarios residentes en Salta con la misma situación, se ordenara el alcance de la presente acción a los beneficiarios del resto del país.

Sin embargo, la decisión es un antecedente para los reclamos que vienen realizándose en distintos puntos del país y en la provincia misma, donde se sabe que hay al menos otros cuatro recursos a la espera de decisión judicial.

“Con respecto al reintegro solicitado y a que se ordene al organismo demandado la gestión de turnos para corroborar el diagnóstico del actor, dichas pretensiones serán valoradas al momento del dictado de la sentencia”, finalizó el juez.