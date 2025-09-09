El Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York suma a su colección 188 obras de los movimientos dadaísta y surrealista, entre ellas "El violín de Ingres" de Man Ray -la fotografía más cara del mundo-, según comunicó la institución en un comunicado.

Se trata de una donación realizada por el empresario estadounidense John Pritzker, que incluye "collages, pinturas, fotografías, objetos y obras sobre papel" de 37 artistas, entre los que se encuentran Man Ray (1890-1976), Jean Arp (1886-1966), Marcel Duchamp (1887-1968) y Max Ernst (1891-1976).

Adquirida por Pritzker en la casa de subastas Christie's de Nueva York en 2022 a un valor de 12,4 millones de dólares, "El violín de Ingres" (1924) se podrá ver en el Met desde el próximo domingo hasta el 1 de febrero, en el marco de una exposición dedicada a Man Ray.

La exposición consiste en una retrospectiva que reúne 160 obras del artista estadounidense radicado en París, que se centra en la práctica del "rayograma", una fotografía que se obtiene sin cámara, mediante la interposición de objetos entre papel sensible y una fuente de luz.

La donación de "El violín de Ingres" -que representa a la musa del artista, Kiki de Montparnasse, con la espalda desnuda marcada por las aberturas de un violín-, así como de otras obras emblemáticas de Man Ray y otros artistas, es "transformadora para el Met", comentó el director general de la exposición, Max Hollein.

Las obras adquiridas, según lo planificado, se integrarán a la nueva ala del museo dedicada al arte moderno y contemporáneo, que se inaugurará en 2030.

El Met de Nueva York, fundado en 1870, es el museo más grande de Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo. En el último año, fue visitado por 5,7 millones de personas.