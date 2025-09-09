El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Firmat, Santa Fe, Diego Romero, describió el duro momento que viven los trabajadores de la empresa Vassalli, que comunicó el cierre de su planta por una semana y faltó a la audiencia de conciliación.

“Ayer nos presentamos a una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde convoca el Ministerio Público de la Acusación al sindicato y a la empresa para resolver esta situación. No se presentaron otra vez”, explicó Romero en diálogo con la 750.

Según el dirigente gremial, los trabajadores vienen pidiendo el juicio desde el año pasado, ya que la firma perteneciente a la familia Marsó continúa sin proponer un plan de trabajo ni un plan de pago de la deuda que asciende a tres meses de sueldos, aguinaldo, retroactivo y otros conceptos, además de una abultada deuda de aportes previsionales.

“No solo se ríen de los obreros, sino también del Ministerio de Trabajo y de la Justicia”, advirtió Romero.

En este contexto, la empresa redobló la apuesta contra sus propios empleados contratando a la mediática Florencia Arietto, una abogada que pasó por todos los partidos y parece haber encontrado su lugar en el mundo como fuerza de choque de los empresarios que buscan potenciar los conflictos laborales.

“Arietto insiste que este conflicto tiene que ir al Ministerio de Trabajo de la Nación y no es así, porque Vassalli siempre estuvo en Santa Fe y todos los conflictos se resolvieron acá”, sostuvo el dirigente de la UOM.

“La familia Marsó es la delincuente, son ellos los que están delante de la empresa. Que la fuerza pública los lleve a la audiencia”, agregó.

El viernes pasado la empresa pegó una nota diciendo que esta semana permanecía cerrada la planta por cuestiones de seguridad, dejando a todos los obreros afuera. Desde ese momento los 288 empleados buscan un arespuesta en la Justicia que por el momento no llega, por esta razón, convocaron a una movilización para el próximo viernes a la vera de la ruta 33 con la presencia de diferentes seccionales de la UOM y la presencia del secretario General a nivel nacional, Abel Furlán.