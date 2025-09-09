La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires y exministra de Economía nacional, Silvina Batakis, cuestionó la reacción del Gobierno nacional tras la derrota electoral. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo económico y descartó cambios en la política cambiaria o en el objetivo de superávit fiscal, Batakis advirtió que la inestabilidad del mercado expone las falencias del gabinete económico.

“Uno ve todas estas caídas en el mercado y el riesgo país. Me parece que tiene que ver con la impericia del propio gabinete económico a nivel nacional. Si por una elección vas a tener tantos vaivenes de inestabilidad, parece que te faltan las bases fundamentales que vendiste y no tenés”, señaló en declaraciones a la 750.

Batakis remarcó además que la economía argentina es “muy compleja” y que lo central para estabilizarla es la generación de divisas genuinas. “Más que votos, necesita dólares. Y para tener dólares hay que fortalecer la matriz productiva argentina. Hoy no hay un plan productivo que involucre al campo, la ciencia y la industria para generar los dólares necesarios. Es una locura pensar que la economía se resuelve con votos”, apuntó.

En la misma línea, advirtió que la falta de empleo comienza a deteriorar el tejido social y que la orientación del Gobierno está “a contramano del mundo”. “Uno empieza a ver la falta de trabajo y esto de a poco empieza a perforar a la sociedad y no hay respuesta a futuro en un mundo que pone aranceles para proteger al trabajo. Tener una ideología no está mal, pero cuando todo es libre y el mundo es proteccionista, no funciona”, criticó.

Por último, reconoció el desánimo social frente al impacto de la crisis económica, pero insistió en la necesidad de un rumbo claro. “Es difícil pedirle paciencia a la gente, pero cuando te dejan tierra estéril es muy complicado obtener resultados rápidos. Por eso tenemos que tener un plan de Gobierno muy claro y que se implemente desde el inicio”, concluyó.