A menos de una semana del memorable recital del grupo Club Z en Buenos Aires, otros plenipotenciarios del nuevo groove mexicano actuarán en la ciudad. Se trata de Midnight Generation, quienes al igual que los regiomontanos tocarán en Niceto Club, este miércoles 10 a las 20. Este debut local de la banda chihuahuense sucederá gracias a sus dos últimos discos, Teacher y Tender Love, publicados en 2025. “Aprovechamos cada momento que tenemos para componer música, independientemente de si hay que hacer un disco o preparar un show”, dice el tecladista Carlos “Bica” Valderrama. “Hacer contenido para redes es algo que nos sirvió mucho porque es una manera de mantenernos activos y luego esos demos terminan convirtiéndose en canciones. Así fuimos armando esta propuesta musical”.

Desde los años '90, los artistas del norte de México, de donde proviene el quinteto, se caracterizaron por llevar adelante propuestas modernas y bailables pero sin perder su idiosincrasia cultural. Ante la consulta de si son conscientes de esa tradición, Fernando Mares, cantante, tecladista y violero del grupo, cavila: “Eso se debe quizás a que el Norte está menos contagiado por ese tipo de creencias y como nacimos cerca de la frontera (con Estados Unidos) siempre creí que Plastilina Mosh es una de las mejores bandas que dio este país. Estamos muy orgullosos de ser de donde somos y lo digo sin ningún deseo de dividir. La verdad es que nos llevamos muy bien con los de la capital y demás. Lo que pasa es que la manera como crecimos es diferente a la de ellos”.

-En los años '80, artistas como Luis Miguel y Emmanuel evidenciaron la comprensión mexicana del diálogo entre pop y funk, afín a lo que hacen ustedes. ¿Ese pasado glorioso lo sienten una influencia en su música?

Fernado Mares: -Luis Miguel estuvo inspirado en artistas anglo como Michael Jackson. Cuando escuchaban su música, seguramente querían saber quién era esa gente. Más allá de la voz atrapante que tiene Luis Miguel, su música es interesante. Y hasta tuvo álbumes en los que metió música disco. Y en eso me parece que coincidimos.

-¿Por qué decidieron apostar por el inglés para cantar sus temas?

F.M.: -La realidad es que las fronteras se están rompiendo y para eso son: no para separarnos sino para unirnos. Eso no impide que dejemos por sentado que somos mexicanos. Pero no tiene nada que ver con que quieras expresar tus emociones a través de un idioma más global. No creo que ésa sea razón para que el público se cierre a una propuesta.

-Suelen compararlos con artistas como Daft Punk o Nile Rodgers. ¿No les parecen antipáticas esas analogías?

F.M.: -La gente quiere ponerle nombre a todo para sentirse en un territorio conocido. Para nosotros es un halago que nos comparen con artistas tan buenos. No tenemos ningún problema y no podemos controlar eso. Si nos llaman los “Daft Punk del Norte” o “Los vaqueros del funk”, nos ayuda a exponernos y exponenciar nuestra música en todo el mundo.

-En una época en la que parece que todo llama a la oscuridad, ustedes arremeten con un nombre luminoso. ¿Cómo cala una propuesta como la suya en este México tan convulsionado?

F.M.: -No entramos en temas políticos, pero sí te puedo decir que nuestro nombre está inspirado en la música de los años '70, en la música disco. Lo que deseaba cuando esto comenzó era hacer música y que mi generación fuera recordada como una que salía a bailar en la noche.