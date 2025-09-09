Charly García sigue recibiendo homenajes. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires será la próxima en distinguirlo. O, más específicamente, a La lógica del escorpión, su disco más reciente, que será declarado de interés cultural. La ceremonia, de la que participarán algunos invitados, será el miércoles 10 de septiembre y no estará abierta al público general.

La iniciativa de la declaración fue del legislador Juan Pablo O’Dezaille, de Unión por la Patria, quien fundamentó la propuesta explicando que el disco “es un puente entre generaciones, con colaboraciones históricas y nuevas miradas sonoras que enriquecen el patrimonio cultural argentino”.

Sting y Charly García.





La distinción llegará días después de que Charly García firmara un nuevo contrato con Sony Music, el sello que publicó sus últimos álbumes. En este caso, será por el lanzamiento de la canción que lanzará junto a Sting, una colaboración que comenzó a gestarse en la última visita del músico inglés a Buenos Aires en febrero de este año. Todavía no se conoce el título del tema, pero sí que saldrá en formato de vinilo simple.