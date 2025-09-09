¿Puede una madre perdonarle cualquier cosa a su hijo? Bajo esa premisa temática, pero también simbólica y ética y visceral, la dupla de directoras Cecilia Atán y Valeria Pivato construyeron la estructura de La llegada del hijo, tras su debut a cuatro manos en 2017 con La novia del desierto. El nuevo largometraje de las cineastas es una coproducción argentino-española que explora el dilema de una madre ante lo imperdonable, protagonizada por Maricel Álvarez, una de las actrices más destacadas de su generación, junto a Angelo Mutti Spinetta. El elenco se completa con las reconocidas actrices Cristina Banegas y Greta Fernández, y la participación de Diego Faturos y Esteban Meloni. El film se estrenará este jueves en CineArte Cacodelphia y otras salas, luego de su estreno mundial en el Festival de San Sebastián 2024–New Directors, y de haber sido premiado como Mejor Película en el Festival de Mar del Plata 2024 (Competencia Argentina).

La llegada del hijo se centra en Sofía (Alvarez), una mujer sumida en un profundo duelo, que recibe en casa a su hijo Alan (Mutti Spinetta), quien regresa luego de años de prisión. El reencuentro será para ambos la oportunidad de resolver el secreto que los separa desde el momento del crimen. Pasaron más de siete años entre una película y otra porque La novia del desierto se estrenó en el 2017 en el Festival de Cannes (Una cierta mirada) y La llegada del hijo tuvo su premiere mundial el año pasado en la muestra donostiarra. "La realidad es que, como todos sabemos, desarrollar una película lleva mucho tiempo, nos metimos en un tema que implicó hacer una profunda investigación y bucear internamente en nuestras miradas en relación a la maternidad y a los condicionamientos sociales. Lo tomamos con mucha responsabilidad, y ese es el tiempo que nos llevó a desarrollar el guión. Además, en el medio sucedió la pandemia, que fue un parate obligado, pero esos fueron los plazos", explica Pivato.

-¿Cómo nació la idea de la película?

Cecilia Atán:-Para complementar lo que decía Valeria, nosotros hicimos esa primera película que fue una sorpresa por el recorrido que tuvo. Nos llevó también bastante tiempo físico, emocional y mental acompañar la película, y después de eso no teníamos claro si queríamos seguir trabajando juntas o no. Entonces, fue un camino de volver a preguntarnos si teníamos cosas para seguir explorando, ganas de seguir compartiendo. Por supuesto la respuesta fue sí, pero fue una pregunta que nos hicimos posteriormente a haber estrenado La novia del desierto. En todo este viaje había que volver a encontrar puntos de contacto, de interés, para seguir tirando de ese hilo. La novia del desierto, en ese sentido, arrojó una primera piedra que tenía que ver con bucear en universos femeninos y en las diferentes dimensiones que atraviesan a una mujer hoy. Y con La llegada del hijo quisimos hacer esa continuidad simbólica abordando algo no sé si más complejo, pero que proponía otras preguntas y otro camino de búsqueda, que era cuál es el límite del amor maternal, un vínculo tan condicionado históricamente para las mujeres. Poder construir un imaginario nuevo, entre estas dos grandes figuras de la mujer y la madre.

-Para ustedes, ¿cuál es el límite del amor maternal?

C.A.:-En realidad, las dos somos madres, pero creo que nos vamos a encontrar en esto porque lo que también propone la película es que no hay una respuesta. Frente a determinadas situaciones que la vida te trae, sorpresivas, inesperadas, entiendo que cada madre tendrá una respuesta distinta a esto que propone la peli.

Valeria Pivato:-Lo que propone la peli justamente es transitar esa pregunta: cuál es el límite del amor, y dejando, de alguna manera, un poco de lado los condicionamientos y los mandatos invisibles con los que fuimos criadas. También hay algo de nuestra generación y de las mujeres, que hoy tenemos más de 30, que somos una generación bisagra en lo que traemos como modelo de crianza y en lo que replicamos con nuestros hijes. Entonces, lo que plantea la peli y lo que nosotras queríamos explorar básicamente era eso: cuál es el límite del amor maternal porque, de alguna manera, los modelos que se presentaron históricamente tienen que ver con el erotismo de la Venus o con la Virgen María como la madre abnegada. Y, en general, desde la mirada masculina hay algo del amor maternal que siempre se supone incondicional.

-¿Ustedes se propusieron poner en cuestión la incondicionalidad en la maternidad? ¿Es una manera de romper con los cánones hegemónicos de la maternidad?

C.A.:-Por supuesto que sí. Por eso digo que si en La novia del desierto también había cuestionamientos a algunas de estas cuestiones, acá los profundizamos en otro sentido. Al mismo tiempo que la película propone una mirada sobre esto, tampoco es un manifiesto de que esto debe o no ser así, porque respondiendo a la pregunta anterior no hay una respuesta respecto de esto. Cuando alguien que uno ama mucho atenta contra lo más preciado propio, ¿qué hace una mujer o qué hace otra mujer? O mismo un padre. Dependiendo el vínculo, son respuestas que se encuentran un poco en el hacer. Y ese es el gran y profundo dilema y duelo que sufre Sofía en la película, que transita a partir de esa llegada obligada porque su hijo sale de la cárcel en libertad condicional. Avivado el fuego con esta llegada, realmente tiene que enfrentarse a perdonar algo doloroso y violento, que es lo que el hijo hizo.

-En base a lo que dicen, ¿la pregunta que ordena el relato es si una madre puede perdonar cualquier cosa a su hijo?

V.P.:-Sí, es el dilema de esta madre ante lo imperdonable, pero hay algo que me gustaría sumar en relación a la pregunta anterior, que tiene que ver con el rol de Sofía, que es la madre de este hijo, interpretada por Maricel Álvarez. Es el rol de este personaje en su relación con su propia madre. Hay algo de eso que hablábamos antes de la generación bisagra, de madre-mujer, que también se juega en la película porque un poco entendés qué tipo de madre es Sofía cuando empezás a conocer a la abuela de este adolescente que sale de prisión. Es el personaje de Sara, interpretada por Cristina Banegas, que cumple un papel muy importante en ese triángulo que construyen nieto, madre y abuela. Uno entiende el proceder de Sofía como madre a partir de su relación y de ese encuentro con este hijo que está obligada, de alguna manera, a recibir en su casa después de una experiencia tan fuerte como puede ser transformarse en hombre desde la adolescencia en un centro de reclusión. Pero hay una capa más: todo ese vínculo sí o sí está impregnado de la experiencia que tiene Sofía como hija. Esa experiencia empieza a ser más palpable cuando uno empieza a reconocer en Sara muchas cuestiones de mandatos hegemónicos que no tienen que ver con la genitalidad de que sea mujer o que sea varón, sino con la fuerza que tienen los mandatos para operar socialmente. Y esa era la premisa con la que queríamos trabajar.

-¿Creen que a pesar del terreno ganado por el feminismo sigue ese mandato patriarcal de que una mujer se completa siendo madre?

C.A.:-Todo está en camino de transformarse, pero al mismo tiempo, y por lo menos también lo que fuimos viendo en este recorrido hasta acá, que la película hizo en las diferentes proyecciones en San Sebastián, en Mar de Plata, etcétera, es que, en realidad, lo que parece ser tan flexible no lo es tanto. Todavía existen muchísimos condicionamientos. La pregunta sobre ser madre, tengas el deseo o no, se la hacen todas las mujeres, indefectiblemente, en algún momento de la vida. El reloj biológico sigue corriendo de la misma manera y es complejo ahora porque a las mujeres, además de la maternidad, se les suma el trabajo y un montón de cuestiones que ahora conviven. Eso se nota: está cambiando en el mundo la tasa de natalidad. Las mujeres tienen hijos mucho más grandes, primero deciden hacer otras cosas y luego ser madres. Igual hay un nudo ahí íntimo y, a la vez, social y familiar que todavía no está resuelto, porque las mujeres siguen estando a cargo del cuidado de sus hijos por sobre los hombres. Hay mucho en tensión, que está tironeado, tanto con este tema como con muchos otros. Y existe una aparente apertura que, en realidad, no es tal. Ahora, con el avance de todo lo que está pasando en el mundo, el terreno ganado está en grave peligro.

- ¿Un poco lo que viene a reivindicar la película es que una madre sigue siendo un ser deseante?

V.P.:-Sí, totalmente. Retomo lo que decía Cecilia: el deseo como motor. Esa es una convicción que tenemos no solo sobre el motor cinematográfico que puede tener un personaje, sino también como una experiencia de vida. Hay algo de reivindicar eso, sobre todo el deseo femenino que muchas veces estuvo puesto a lo largo de la historia en función del valor de la familia, de una finalidad de reproducción, de ser totalmente funcional a lo que puede tener que ver con los cuidados de los padres, de los hijos. Reivindicar el deseo de una mujer que, además, está en un momento de su vida que no son los veintipico, los 30 nos parece muy desafiante. Ahí hay un contacto bastante directo con La novia del desierto.

-¿Por eso la película también habla sobre la sexualidad de las madres?

V.P.:-Exactamente. Hay algo de eso que es interesante poner sobre la mesa. Pareciera haber un mandato de que cuando te convertís en madre dejás de ser mujer deseante, como si fueran dos caras de una misma moneda, pero que no pueden convivir. Y realmente para los seres humanos el deseo es un gran motor. Dejar eso de lado en la figura de una madre es un poco condicionante y censurador. Tiene que ver con esta revolución de pensarnos como mujeres y como sociedad.

-¿Cómo trabajaron con Maricel Álvarez el delicado equilibrio entre la mujer y la madre en su personaje y su recorrido interior?

C.A.:-Maricel fue un hermoso hallazgo que hicimos en el tránsito de buscar a Sofía. Como decimos, no es solamente una actriz talentosa, sino también una artista que entiende profundamente -por lo menos esa fue nuestra experiencia con ella en el trabajo-, cuál es el corazón de eso que nosotros le estábamos proponiendo. Hicimos un trabajo dedicado, meticuloso, no de tanto tiempo porque la realidad es que en películas como la nuestra la bandera se baja muy cerca del rodaje, pero tuvimos un hermoso mes de un trabajo intensísimo donde las tres reconstruimos una y otra vez el guión. Ella tenía un desafío muy complejo porque transita el tiempo presente con esta llegada, pero en ese tiempo presente se anudan un montón de tiempos pasados en donde hay capas de sufrimiento. Hubo que encontrar los matices y poder encontrar el equilibrio exacto de eso que pasa en ese momento, trabajar los silencios, algo que la película también propone, pero silencios habitados, silencios en donde ella no dice cosas que no puede decir, pero que quiere decir. Fue mucho trabajo de una entrega absoluta de Maricel y de una inteligencia emocional e intelectual para poder pasar una y otra vez el tamiz en las escenas y que todo eso fuera quedando en su cuerpo sutil. Y después conocer los espacios, ensayar con los otros actores. Fue una riqueza absoluta, nos permitió construir una Sofía sin límites, porque un actor puede darte mucho y también limitarte: depende de cuánta entrega y cuánta posibilidad tenga del otro lado. Maricel nos permitió hacer una Sofía sin límites y nos llevó a aprender muchísimo en el camino de dirigirla.

-Hablaste de pasado y presente y ustedes suelen decir que la película tiene tres tiempos: el pasado, el presente y el tiempo de Sofía...

V.P.:-El pasado, el presente y hay un tiempo evocativo que maneja la película, donde nos gustaba indagar ese extraño mundo de los recuerdos, que no son recuerdos, sino que son evocaciones en donde Sofía, en su carencia, en su duelo, evoca esas escenas compartidas con ese amor que perdió. Y el trabajo del diálogo entre el pasado y el presente básicamente está personificado en la figura de Alan, el personaje que interpreta Angelo Mutti Spinetta, porque es en el único que el impacto de los cuatro años, en los que sucede el devenir de la historia, se puede notar. En un adulto, tal vez cuatro años no es algo tan evidente como medida de tiempo. Y nosotras tratamos de jugar el paso del tiempo a partir del personaje de Alan, que justamente usó estos dos mojones para poder construir este niño adolescente que entra a la cárcel y este hombre que sale con la experiencia en el cuerpo de haber estado recluido.

Hacer para resistir

¿Qué significa estrenar una película como La llegada del hijo en un contexto de país donde se ataca tanto a la cultura y al cine, como al feminismo? Valeria Pivato entiende que es un acto de resistencia y "es la manera que nosotras como cineastas nos queremos pronunciar en relación a esta postura del gobierno que, tal como decís, ataca dos flancos muy claros, que son la cultura y el feminismo", según afirma. "Uno puede resistir desde muchos espacios y lo mejor es hacerlo desde lo que uno sabe, desde su posición de hacedor. Y básicamente, esta peli, que fue concebida mucho tiempo antes, sin tener tan claro que este iba a ser el contexto de estreno, nos orgullece en ese sentido de poder poner aunque sea el tema sobre la mesa, para reflexionar y para traer a los espectadores a un campo de reflexión", completa Pivato.

Cecilia Atán suma dos cosas. "Por un lado, es una sensación encontrada de alegría y horror, como dice la película, pero al mismo tiempo es un acto de responsabilidad poder estrenar. Y tomo lo que decía Lucrecia Martel hace poquitos días en Venecia: hoy más que nunca hay que hacer cine y poder, a través de lo que hacemos, de lo que nos apasiona, mover las bases de esta realidad que tenemos tan naturalizada. Es a través de estas herramientas que podemos cuestionar, repensar, dialogar. Y por más que el contexto se empeñe en hacernos creer que no es importante y nos haga explicar una y otra vez por qué tenemos que hacer una película, un libro, por qué para la sociedad y para todos nosotros es fundamental, para nosotras poder compartir un trabajo de tanto tiempo y que trata de sumarse a un diálogo respecto de un tema tan existencial y tan humano, es hermoso y como decía antes, implica una gran responsabilidad", concluye Atán.