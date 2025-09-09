Donald Trump rechazó este martes aclarar si es el autor de una carta con contenido lascivo que supuestamente envió en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein en su cumpleaños: "No comento sobre algo que es un tema zanjado”, declaró el mandatario en una llamada telefónica a la cadena NBC News. "Ya he dado todos los comentarios al equipo. Es un asunto cerrado", añadió Trump.

El mandatario fue abordado sobre el tema después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. hiciera pública este lunes la imagen de la famosa carta, cuya existencia ya había sido reportada por el diario The Wall Street Journal pero no se conocía públicamente. Esta misiva se incluye en el llamado "libro de cumpleaños" que recibió Epstein por su quincuagésimo cumpleaños y que le acaba de ser entregado al Congreso.

La que se le atribuye a Trump es una carta con un texto que recoge una conversación ficticia entre Trump y Epstein, dentro del dibujo de la silueta de una mujer desnuda y que incluye una firma manuscrita con el nombre "Donald", muy similar a la rúbrica del presidente estadounidense en aquel momento.

Negador compulsivo

Trump ya ha negado rotundamente ser el autor de esa misiva, al argumentar que él no sabe dibujar. Y demandó por 10.000 millones de dólares al diario The Wall Street Journal después que éste informara sobre la existencia de la carta, insistiendo en que él nunca la envió.

Tras hacerse pública la epístola el lunes, el vicejefe de Gabinete del Gobierno, Taylor Budowich, descartó que la firma en la carta al magnate --declarado culpable en 2008 de prostitución de menores-- fuera de Trump, comparándola con imágenes de sus rúbricas más recientes.

Sin embargo, el diario The New York Times analizó varias cartas de Donald Trump con las que Epstein tenía archivadas y reveló que Trump tiene firmas distintas cuando es funcionario, respecto a las que hace a título personal. En todos los documentos revisados, enviados a funcionarios de Nueva York y al exalacalde Rudy Giuliani entre 1987 y 2001, Trump firmó solo con su nombre y sin apellido o iniciales, algo que suele reservar para notas personales, e incluyó una característica línea larga al final de su nombre, en un gesto muy similar a la firma estampada en el mensaje para Epstein.

El texto mecanografiado dentro de la silueta de una mujer está titulado así: “Debe haber más en la vida que tenerlo todo”. Luego hay un diálogo con el atributivo del hablante adelante, como en una obra de teatro:

--Donald: “Sí, lo hay, pero no te diré qué es”.

--Jeffrey: “Yo tampoco, pues yo también sé que es”

--Donald: “Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey”

--Jeffrey: “Es cierto, ahora que lo pienso”.

--Donald: “Los enigmas nunca envejecen, ¿te has fijado?”

--Jeffrey: “De hecho, me quedó claro la última vez que te vi”.

--Donald: “Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso”.

Debajo de foto, firma Donald J. Trump –tipeado— y después, la firma manuscrita.

La transferencia de documentos del llamado archivo Epstein al Congreso estadounidense llegó después de semanas de intensa agitación entre las bases de seguidores del presidente Trump y después de que en julio, el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre el pederasta neoyorquino, que presuntamente se suicidó en 2019.

La publicación de la carta

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

En el libro recién revelado también hay una foto muy sugestiva. Epstein posa sosteniendo un enorme cheque de 22.500 dólares aparentemente firmado por “DJTrump”. Debajo de la foto, escrito a mano a manera de epígrafe, dice: “¡Jeffrey mostrando talentos innatos con el dinero y las mujeres!”. El resto del texto manuscrito sugiere que Epstein le habría vendido una mujer de Trump. Sería una suerte de “chiste” entre ambos, basado en algo que sucedió.

El libro de cumpleaños también contiene un mensaje de Lord Peter Mandelson, embajador del Reino Unido en Estados Unidos, en el que llama a Epstein "mi mejor amigo". Además de la carta de Trump, hay otra que parece ser del expresidente Bill Clinton, que menciona la "curiosidad infantil" de Epstein.

El príncipe Andrés, amigo de Epstein, se menciona brevemente en el libro. Una nota de una mujer no identificada afirma que conoció al príncipe Andrés, a Clinton y a Trump a través de Epstein, así como a varias celebridades. La mujer continúa afirmando haber "visto los aposentos privados del Palacio de Buckingham" y "sentado en el trono de la Reina de Inglaterra".

Trump fue amigo de Epstein y, según The Wall Street Journal, el nombre del presidente figuraba entre los cientos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein. Trump ha intentado repetidamente enterrar la controversia, llamándola la "farsa demócrata de Epstein", mientras crece la atención sobre su propia amistad a largo plazo con el financiero.

Epstein, un acaudalado financiero con conexiones de alto perfil, murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio acusado de tráfico sexual de niñas menores de edad reclutadas para proporcionar masajes sexuales. La muerte de Epstein ha alimentado innumerables teorías conspirativas, según las cuales fue asesinado para evitar revelaciones vergonzosas sobre figuras de alto perfil.

Robert García, el demócrata de mayor rango en el panel de supervisión de la Cámara de Representantes liderado por los republicanos, dijo que Trump había "afirmado que su nota de cumpleaños no existía". Ahora sabemos que Donald Trump estaba mintiendo y está haciendo todo lo posible para ocultar la verdad.

Trump ha sido vinculado repetidamente con conductas que menosprecian a las mujeres. En 2016, se le grabó diciendo que su fama le permitía "hacer cualquier cosa" a las mujeres y que podía "agarrarlas por el coño". Decenas de mujeres lo han acusado de acoso sexual, aunque él niega todas las acusaciones. En 2023 y 2024, jurados civiles declararon a Trump responsable de abusar sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en la década de 1990 y posteriormente difamarla. Un tribunal de apelaciones dictaminó el lunes que Trump no puede invocar inmunidad presidencial para evitar pagarle 83,3 millones de dólares en daños y perjuicios.