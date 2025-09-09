En la Isla Maciel, partido de Avellaneda, Fuerza Patria se impuso con más del 88% de los votos, mientras que La Libertad Avanza apenas superó el 6%. "La Isla Maciel era radical hace ya muchos años y hoy es un bastión peronista", recordó este martes el Padre "Paco" Olveira, quien durante trece años fue párroco de esa localidad bonaerense.

Tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el integrante de Grupo de Curas en Opción Preferencial por los Pobres habló con la 750 y reflexionó sobre la actualidad del peronismo y el discurso de Javier Milei luego de la derrota. "No han sacado a 12 millones personas de la pobreza, todo lo contrario. Mis vecinos ya no son pobres, son indigentes", lamentó el sacerdote.

Horas después de conocerse los resultados, algunos comunicadores y voceros del oficialismo condenaron el voto mayoritario al peronismo en el conurbano. Uno de ellos fue el periodista Antonio Laje, quien durante su programa expresó: “Después no se quejen, ahí tenés el resultado de La Matanza. Arrasaron. Moreno lo mismo. La situación de las calles, bueno, lo venimos viendo habitualmente", dijo. Otros fueron menos sutiles. "Creo que la bronca de ver a bonaerenses votar para hacer caca en baldes te enoja mucho", publicó en su cuenta de X la diputada Lilia Lemoine.

"Son supremacistas, nazis, fascistas, es lo que piensan realmente, pero bueno, ¿dónde ganó La Libertad Avanza? En San Isidro y en Vicente López, donde está el dinero concentrado. A La Libertad Avanza lo votan quienes quieren mantener sus privilegios", condenó Olveira en Escuchá Página|12.

Por último, el integrante de Curas en Opción por los Pobres habló de las disputas en torno a la conducción dentro del peronismo: "Hoy (Axel) Kicillof ocupa un espacio central y ojalá sea el próximo presidente de la Argentina, yo creo que tenemos que pelear esa unidad a fuerza de todo. Yo creo que tiene que ser Cristina, Kicillof y todo el abanico", cerró.