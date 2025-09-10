En Obra. Ciclo de teatro de otras latitudes continúa en su convocatoria de obras de calidad, que ayuden a la construcción del teatro propio de la compañía rosarina La Comedia de Hacer Arte. Ahora toca el turno a otra puesta en escena excepcional, también porque será la primera vez que La vis cómica, de Mauricio Kartun, llegue a Rosario. La única función tendrá lugar este jueves a las 20 en Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958).

Con los protagónicos de Horacio Roca, Luis Campos, Eduardo Cutuli y Stella Galazzi, La vis cómica se sitúa en la Buenos Aires virreinal, a través de la compañía teatral de Angulo el malo, que insiste con dar escena a su repertorio, en un escenario ya ocupado por artistas que entretejen sus relaciones con el poder. El eco cervantino se acentúa con un perro dramaturgo, que cuenta la historia. Desde su estreno en 2019, La vis cómica ha recibido reconocimientos y premios, como los cuatro Premios A.C.E. a Mejor Autor Argentino, Mejor Actor en Comedia, Mejor Actriz en Comedia, y Mejor Diseño de Iluminación.

“La obra en verdad que es muy buena; Kartun es siempre un autor de obras muy buenas. Para mí y para todos es un goce, la pasamos muy bien en el escenario, pues son personajes muy lindos y el mío es precioso. Es un disfrute. En mi caso, es el cuarto año que estoy en el elenco; la obra se estrenó en el Teatro San Martín en el 2019, y mi personaje lo hacía Mario Alarcón. Después de la pandemia, Mario ya estaba con otro proyecto, se buscó otro actor y fue ahí cuando entré. A pesar del tiempo transcurrido y la cantidad de funciones, no decae el entusiasmo, no nos aburre, todo lo contrario. Como es un material muy rico, siempre le vas encontrando nuevas cositas. Los personajes son cuatro. Angulo es el mío; Stella Galazzi es mi mujer; Luis Campos es el autor de la obra que llega al Río de la Plata, pero que nunca logra hacer; y Eduardo Cutuli es su perro, un perro que entabla comunicación con el público y es quien de algún modo dirige la batuta del espectáculo y los tiempos. Nunca pudimos ir a Rosario, pero por fin se dio, gracias a esta iniciativa, que contribuye a la construcción de una sala”, explica Horacio Roca a Rosario/12.

-El paso del tiempo seguramente resignifica a la obra según el contexto, más aún en su mirada crítica hacia el poder.

-Suele pasar; salvo con algunos materiales que estén situados, tal vez, históricamente en un lugar que no te permita asociar eso. Pero en este caso sí se producen puentes, asociaciones, entre lo que se ve y se escucha y otras cosas que nos están pasando. Mirá, concretamente, hace dos funciones, cuando en un parlamento digo: “El régimen está carcomido”, ese día resonó distinto, me sonó distinto a mí y tuve la percepción de que en la platea pasaba algo también. Era la semana posterior al tema de las coimas, y es así cómo pasa con otras cosas, quizá menos puntuales. El poder, al fin y al cabo, siempre es el poder, y ejerce su influencia en nuestras vidas. En nuestra obra, el poder es el virrey, transcurre en la época de la colonia y está muy lejos de la actualidad, pero es un poder violento también, es un poder que ejerce la represión, así que en eso es contemporáneo.

-El poder es el poder, y el arte sigue siendo el arte

-Sí, el arte por suerte sigue salvándonos. Y el teatro, particularmente. Es un lugar muy especial, porque más allá de lo que estás viendo delante tuyo, es muy distinto a lo que te pasa ante una pantalla; el teatro es un hecho colectivo, en todo el sentido de la palabra. Colectivo porque se hace en grupo, porque es un trabajo grupal, es el trabajo del escenario, pero también porque en el momento de la función estamos todos juntos, público y espectadores. Quizás ya no quedan muchos espacios, no sé, como la cancha o una manifestación, donde vos puedas estar junto a otras 300, 500, 600 personas, compartiendo algo en común. Eso genera una corriente de comunicación muy fuerte, muy interesante. Eso que está ocurriendo ahí tiene una potencia que uno por ahí no encuentra en otro tipo de expresión, y es muy modificador.

-¿Cómo te resultó el trabajo con tus compañeros de elenco y con Kartun?

-En relación al resto del elenco, el mío fue un proceso distinto, porque tuvo otras características, las características que tiene a veces un reemplazo. Solo que en este caso no fue algo hecho a las apuradas, ni mucho menos, porque tuvimos tiempo de trabajar. Yo, particularmente, me tuve que ocupar mucho de trabajar con el texto, durante un par de meses tuve mucho estudio de texto, para comprenderlo, masticarlo, memorizarlo y dominarlo; para que no sea algo que te esté molestando, en el sentido de que estés inseguro con eso. Es mucho texto el que tiene mi personaje, y es un texto muy rico, muy complejo, un texto que pide además un tipo de espectador dispuesto a escuchar y que esté atento a la palabra, porque tiene más de un nivel de sentido muchas veces. Poder meterme con eso, incorporarlo para poder jugar después, fue el primer proceso. Y luego, ya más con los ensayos, con Mauricio y con mis compañeros, fue todo muy bien. Mauricio es muy claro en lo que quiere, sabe también escoger y tomar de lo que el actor le propone, así que fue todo muy fluido. Mis compañeros tienen todos mucha experiencia; salvo con Stella, con quien no había trabajado antes, ya habíamos coincidido con Luis y con Eduardo, nos conocemos mucho.

-Hay referencias a Cervantes, al Quijote, hay un perro que habla; referencias con las cuales actuar debe ser una fiesta.

-La obra pone muy a la vista del público el juego de las convenciones, algo que en el teatro está siempre presente, obviamente desde la cuestión más básica, cuando el público va dispuesto a creer que lo que está pasando ahí arriba está pasando, está ocurriendo de verdad. Desde esa gran convención en la que todos acordamos, la obra está llena de esas cosas, del mecanismo del teatro, solo que las usa como tema, porque habla también de eso, habla del teatro y habla de la actuación. Por eso, quizás para la gente habitué al teatro, tiene un encanto extra, un plus que se disfruta y que va por ese lado; es como mostrar el truco constantemente, pero a pesar de que te lo estoy mostrando, seguimos creyendo en él.