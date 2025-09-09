La comunidad educativa de la Escuela N°8 Provincia de San Juan del barrio porteño de Caballito realizó este martes un semaforazo para reclamar contra el posible cierre de grados en el colegio. Es uno más de la lista de establecimientos educativos que protestan contra esa amenaza, algo que hasta el momento el Gobierno porteño niega. Este miércoles habrá un abrazo simbólico por el mismo motivo en otra escuela de la ciudad, mientras que para la próxima semana se esperan protestas similares.

El semaforazo se llevó a cabo a partir de las 17.20 horas en la esquina de Avenida San Martín y Apolinaro Figueroa, a tres cuadras de donde se encuentra el colegio del Distrito Escolar N°7. En un comunicado, las familias del colegio se declararon en "estado de alerta y movilización" luego de haber recibido la noticia "de manera informal" sobre el "cierre de grados de primer ciclo a partir del ciclo lectivo 2026". Según indicaron, la comunidad pudo acceder a un acta de la Supervisión Escolar firmada en julio de este año en la que "se refiere al cierre de grados de primer ciclo en seis escuelas del distrito y en nuestra escuela se cerrarán seis grados".

Entre las familias de diversos colegios de la ciudad viene circulando un listado recabado por las propias comunidades que ya abarca a veinte escuelas que se verían amenazadas por el cierre de grados a partir del año que viene, con especial foco en los distritos 7 y 15. Desde el Gobierno porteño niegan que haya una decisión formal en ese sentido o que haya un listado oficial con los colegios a los que afectaría la presunta medida.

En las posibles escuelas afectadas, sin embargo, el descontento sigue creciendo y las comunidades se organizan para realizar distintas protestas que continuarán más allá del semaforazo de la escuela 8. Este miércoles, por ejemplo, lo harán las familias de la Escuela N°13 Scalabrini Ortiz de Colegiales, que denuncian el cierre de dos primeros grados para 2026. La protesta será en Conde al 223, la puerta del colegio, a la salida de cada turno: 12.15 y 17.15. Para el martes que viene a las 16 30 se espera otra protesta similar pero en el barrio de Villa Crespo, en la Escuela N°17 Francisco de Victoria de la calle Julián Álvarez al 240.