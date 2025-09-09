El poeta entrerriano Olegario V. Andrade fue el primero en establecer el paralelo entre el cóndor y el general San Martín. Su composición llamada "Nido de cóndores" fue escrita en 1881, a pocos meses del arribo de los restos del Libertador al puerto de Buenos Aires. El poema, con el Ande como magnifico escenario de la hazaña tiene su épica, sin duda, con el añadido de que, a su vez, es el propio San Martín quien se compara con el ave en una forzada contracción que no coincide con la característica humildad del héroe que nos transmitieron nuestros pedagogos:

"El cóndor lo miró, voló del Ande

A la cresta más alta, repitiendo

Con estridente grito: “¡éste es el grande!” s

Y San Martín oyendo,

Cual si fuera el presagio de la historia,

Dijo a su vez: “¡Mirad! Esa es mi gloria!”

Por otra parte Andrade, con gran manejo de su estro, evita la desagradable característica del cóndor como ave de carroña, es decir, de carne que encuentra muerta:

En la tarde anterior, cuando volvía

Vencedor inclemente,

Trayendo los despojos palpitantes

En la garra potente".

El cóndor de Andrade regresa en el poema "San Martín". El ave —como un dios omnisciente— se entera que para 1880 regresan los despojos del militar desde Francia, de modo que vuela hacia el Atlántico, mejor dicho hacia el río, para recibirlos. El pájaro se ubica en una roca y se lamenta que entre 1839 y 1845 no haya estado nuestro héroe para castigar a los franceses y a los anglos que se quisieron meter con Rosas. Se ve que a Juan Domingo Perón le gustó tanto la estrofa que reza: “Con amargo lamento, /Porque sintió pasar planta extranjera /Y no sintió tronar el escarmiento!” ¡Tronar el escarmiento! Muletilla que el líder del Justicialismo usó más de una vez para dirigirla a opositores políticos y a sus propios militantes de izquierda. Ambos poemas de Andrade se encuentran en una antología dedicada a San Martín con motivo del centenario de su fallecimiento, coincidente con el primer gobierno peronista.

Los poetas anteriores a Andrade tienen otra postura ante San Martín: Vicente López y Planes, autor de nuestro Himno, compuso "A la victoria de la Batalla de Maypo". San Martín, el héroe, no se compara con el cóndor, es más el cóndor no aparece, o por desconocimiento del poeta en cuestiones de ornitología o por considerar al ave poco agraciada. España es el león arrojado al Océano para que América pueda poner el pie en su cumbre, un poco para rimar con lumbre y otro poco para dar la idea de los Andes.

Esteban de Luca canta "A la victoria de Chacabuco". Al igual que el poema de López y Planes, abundan los tropos de la mitología grecolatina: el Minotauro, Alecto, Marte, Hércules, Apolo, Aquiles, y la comparación de San Martín como un Aníbal de los Andes (adelantándose a la imagen tan consagrada de Mitre). De Luca también recurre al dios de la guerra mapuche Epunamun al que denomina con eufonía griega “Eponamón”, un préstamo que toma del poema "La Araucana" de don Alonso de Ercilla sumado a las imágenes de Tucapel, Caupolicán y Lautaro. Nuevamente España es el León y la montaña se convierte en un pigmeo al lado de la bravura del Libertador.

Dicho sea de paso la imagen del León de Castilla viene de la deformación de la palabra Legio (Legión) cuyo origen romano procedía de una fortificación en la zona. Parece ser que los visigodos, cuyo derrotero pasó por varias regiones de Asia y Europa hasta afincarse en la península ibérica, adoptaron en alguna parte del camino el emblema del león que los leoneses —entre legio y león— tomaron como futuro escudo para su reino. El dictador Francisco Franco, en cambio, veía al león un tanto emparentado con la idea de República y prefirió volcarse por la silueta del toro para representar su dominio. Si a esto le sumamos que España quiere decir “tierra de conejos” tenemos ante nosotros una curiosa terna zoófila.

Regresemos con los aedas argentinos que le cantan a San Martín. En el caso del poeta y militar Juan Ramón Rojas, fallecido en 1824, su poema "A la victoria de los Andes" tampoco hay espacio para el cóndor. Sí aparecen dos héroes franceses como Pierre François Augereau y Napoleón empuñando águilas como representación de la fuerza y la victoria. Tenemos nuevamente al Libertador como un Aníbal de Cartago, imperio al que el poeta recurre para rimar con estrago. Hay imágenes del Rubicón y Leónidas unidas a palabras amerindias como Chacabuco, Maule y Rancagua e incluso a San Felipe para empardar con Sipe-Sipe.

"A la libertad de Lima", escrita por Juan Crisóstomo Lafinur tampoco tiene cóndores. Aparecen Delos, Febo, el Averno, Ulises, Homero, y Heliópolis alterna con Pachacama. Con los mismos lugares comunes podemos mencionar a Fray Cayetano Rodríguez, donde San Martín es un jefe macedonio. El presbítero Juan Agustín Molina describe al Libertador y su “napoleónico entusiasmo”.

Pero, a partir de Andrade el trío Andes, cóndor, San Martín se transforma en el lugar obligado. En el poema "A San Martín" de Gervasio Méndez nos encontramos con “Aquel cóndor altivo que surgía”. Luego: “Allá do el cóndor a colgar se atreve” del poeta Luis N. Palma. “Su plan de cóndor, de tan vasto aliento” de Adán Quiroga. “Desplegaron los cóndores el vuelo”, de Leopoldo Díaz. “Y el cóndor de los Andes hizo presa” de Martín Coronado. “La montaña congénere donde el cóndor empluma” del Leopoldo Lugones. “¿Qué miran, azorados los "cóndores”?” de Julián de Charras. “Un cóndor augustal abate el vuelo”, de Diego Fernández Espiro. “Una banda de cóndores viajera” de Ricardo Rojas. “¡No sufren así los cóndores!”, de Alfredo R. Bufano, y así hasta las frígidas cumbres donde se funden patria institucional y poesía.

Qué ocurre en cambio con un héroe como Artigas a la hora de las comparaciones. A primera vista no hay cóndores, obviamente, pero tampoco toros, ni Leónidas, ni Bonapartes. En un rápido vuelo vemos que en piezas como el "Himno a Artigas" de Ovidio Fernández Ríos tenemos que el caudillo es señor de la tierra Oriental, un genio para la historia y para la Patria un Dios.

En "A José Artigas" de don Alfredo Zitarrosa el compositor apunta al respeto, a sacarle el sombrero al líder de los orientales, a seguir su huella (a caballo) y mano a mano todo el pueblo. En "A don José" de Rubén Lena el líder es un criollo que ronda los fogones de los indios y los morenos. Oriental en la vida como en la muerte.

Recién en "José Artigas" de Aníbal Sampayo encontramos al león: “Leones de azul y rojo van los Blandengues / Cada gaucho un soldado cada uno un héroe”. De manera que nos es libre imaginar que si subalternos son leones don José también lo es.

En 1879, dos años antes de la composición del enterriano Andrade, hay un certamen literario del que salieron victoriosos los poetas Aurelio Berro y Joaquín de Salterain; pero fue un tercer poema, descalificado por excederse en extensión, el que recibió el aplauso y el que disparó al estrellato a la figura de don Juan Zorrilla de San Martín.

En su “Epopeya de Artigas” el poeta presenta a Artigas como el héroe autóctono. En él no hay crepúsculo; el sol naciente le da en la cara, y dibuja con fuego sus contornos rígidos. “Veréis, pues, en él, los rasgos propios del mensajero, del héroe: la soledad, la visión profética, la revelación del mensaje divino, el secreto manifiesto, que acaban todos por entender […] un agente dinámico, […] un héroe, un poseído del espíritu regulador de las grandes fuerzas que rigen el universo.”

En tales circunstancias como en otras para Zorrilla de San Martín no tiene tanto que ver la historia o la situación geopolítica, ni la pulseada entre el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas, ni la injerencia de Inglaterra en los asuntos del Plata: “la formación de nuestra Patria Oriental, independiente de la argentina y de la brasileña no es obra de los hombres; es ley de la naturaleza, voluntad de Dios. Pero me estoy desviando —nos advierte el Zorrilla de San Martín oriental, tan exagerado como la imagen construida del San Martin de la banda occidental— aquí Artigas no es león, ni águila, ni toro, es una deidad de formas humanas.”

En el poema José Gervasio Artigas de Sylvia Puentes de Oyenard, el héroe oriental es paloma:

"Con clemencia supiste del acero

y de la autoridad fuiste paloma

sin someter los hijos de este suelo".

Para el poeta Mario Benedetti, en cambio, Artigas fue sencillamente un tipo que caminó delante de su gente, “ni tosco como Lavalleja, ni despótico como Oribe, ni astuto como Rivera […] un exiliado que pone con su memoria en vergüenza a los políticos del presente”.