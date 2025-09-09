El Consejo Escolar Zona Andina y Protección Civil decidieron para este martes la suspensión de clases para los turnos de la mañana y de la tarde debido al alerta naranja comunicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SNM) por fuertes nevadas. Las autoridades de las comunidades educativas definieron la medida para preservar a los estudiantes, familias, docentes y personal auxiliar.

Las localidades patagónicas que serían alcanzadas por esta medida serán San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Llanquín y Villa Mascardi. En todos estos lugares caerían entre 50 y 70 centímetros de nieve, aunque según el SNM pueden ser "superados de forma puntual".

Además, otras ciudades patagónicas se dividen entre las alertas naranjas por nieve y amarillas por lluvia. Se espera que las mayores complicaciones se concentrarán entre la zona cordillerana de Neuquén y el sur de Chubut, abarcando La Cordillera de Huiliches, Lácar, Aluminé, Los Lagos, Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco.

También se prevé la reducción de visibilidad en rutas por el viento blanco en zonas con altura, mientras que en los terrenos más bajos podría haber precipitaciones que mezclen lluvia y nieve. Producto de la nieve varios barrios de Bariloche se quedaron sin energía eléctrica y aún hay trabajos de reestablecimiento por parte de la Cooperativa Eléctrica (CEB) que anunció que "el 2,3% de los usuarios permanece fuera de servicio debido a la intensa nevada y la caída de ramas y árboles en el tendido eléctrico, principalmente en el oeste de la ciudad".

Las recomendaciones

Frente a las nevadas que se aproximan, algunos de los principales consejos dentro del domicilio para no sufrir problemas son cubrir los caños de agua que se encuentran por fuera del hogar y verificar el estado de los techos. También se advirtió sobre la necesidad de controlar el estado del vehículo antes de conducir (cubiertas y luces entre otros aspectos), respetar las señales y directivas del personal de tránsito y evitar calles con pendientes pronunciadas.

Desde Vialidad convocaron a intensificar todo tipo de protección al momento de manejar ya que hay tramos con baja adherencia debido a la nieve que se acumula en la calzada. Por lo pronto, personal de Vialidad también trabaja para despejar la nieve de la zona, aún mayor en las cercanías a la Ruta 40.

Otros pedidos para las próximas horas en buena parte de la Patagonia consisten en no realizar actividades al aire libre (menos aún en zonas costeras o ribereñas), no sacar la basura, retirar todo lo que impida que el agua se escurra e informarse a través de las autoridades competentes para cumplir con las recomendaciones.

Además se suma la previsión de reservas adicionales de víveres y agua potable, cortar suministro eléctrico y de gas, y tener siempre lista una mochila con linterna, radios, documentos y teléfono.

El temporal sigue

Para este miércoles se espera que San Carlos de Bariloche continúe con las precipitaciones del día anterior. Desde las primeras horas se esperan fuertes chaparrones que podrían perder intensidad durante el día, pero que serían constantes. Además, volvería a nevar en las últimas horas del miércoles, para cuando se espera una temperatura mínima de 1º y una máxima de 8º.

Por lo pronto el jueves se amplificaría los valores de la temperatura, que rondará entre los 2º bajo cero y los 10º. Sin embargo, el tiempo sería más estable y no habría precipitaciones a pesar de que el cielo irá de algo a muy nublado. Esta mezcla de fuertes nevadas y precipataciones, junto con temperaturas cercanas a las 0º persistirían hasta el próximo fin de semana, incluyendo tanto al sábado como al domingo.